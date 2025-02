Algérie: Magramane préside la cérémonie de clôture de sessions de formation au profit de cadres de la DGSN

Alger — Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Lounès Magramane, a présidé, jeudi au siège du ministère, la cérémonie officielle de clôture de six sessions de formation organisées par l'Institut diplomatique et des relations internationales (IDRI) au profit d'une cinquantaine de cadres et d'officiers de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Magramane a indiqué que l'organisation de ces sessions de formation était le fruit de coordination entre le ministère des Affaires étrangères et la DGSN, reflétant leur volonté de créer un espace commun d'échange d'expériences et d'expertise afin de développer et de renforcer les compétences et les aptitudes des cadres au service des intérêts supérieurs du pays.

Le Secrétaire général a précisé que le ministère veille à perpétuer cette "noble tradition" dans ses relations de coopération et de complémentarité avec ses partenaires des différentes structures et institutions de l'Etat,

à leur tête le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, représenté aujourd'hui par la DGSN, et ce, à travers la mise en place de mécanismes et de cadres de coopération dans différents domaines relatifs à la formation et à la qualification des cadres, notamment ceux appelés à assumer des responsabilités et des fonctions supérieures.

Le même responsable a estimé que les défis actuels auxquels le pays est confronté "exigent une formation et une qualification de haut niveau pour nos institutions, y compris sécuritaires et policières, afin de s'adapter aux évolutions que connaît notre monde aujourd'hui". A ce propos, il a indiqué que l'IDRI, en coordination avec la DGSN, a accordé un intérêt particulier à cet aspect dans les formations organisées, en tenant compte des besoins exprimés.

Magramane a, par ailleurs, souligné que "le professionnalisme et l'expertise reconnue de nos corps de sécurité ont valu à notre pays la confiance des partenaires pour abriter deux institutions de grande importance relevant de l'Union africaine et offrant un cadre de coopération stratégique et opérationnelle œuvrant au renforcement des capacités des pays africains dans la lutte contre différents crimes transnationaux, à savoir le Centre africain d'étude et de recherche sur le terrorisme et l'agence africaine de police criminelle AFRIPOL".

A son tour, le Directeur général de la Sûreté nationale, M. Ali Badaoui, a salué "le rôle leader et la performance" de l'IDRI, qui offrent, a-t-il dit, des formations de qualité et de haut niveau dans divers domaines qui permettent aux cadres de l'Etat algérien dans les différents départements ministériels de se distinguer dans les missions en lien avec la coopération internationale et l'activité diplomatique.

Les thématiques choisies reflètent l'importance qu'accorde la DGSN à la préparation de ses cadres pour relever les défis régionaux et internationaux, qui exigent la maîtrise des mécanismes diplomatique afin de représenter au mieux l'Algérie dans les fora internationaux, notamment au regard du rôle et de la place que la diplomatie algérienne a acquis ces dernières années, ainsi que de sa présence influente sur de nombreuses questions régionales et internationales, a-t-il expliqué.

De son côté, la Directrice générale par intérim de l'IDRI, Fatima Remili, a souligné que ces sessions de formation s'inscrivaient dans le cadre des "efforts inlassables" consentis par l'Institut selon une vision stratégique tenant compte de la volonté du ministère de hisser cet établissement au rang des grands centres de recherche et d'études à l'échelle internationale.

La cérémonie de clôture a été ponctuée par la remise des certificats de fin de formation spécialisée (7 juillet-24 octobre 2024) au profit de 55 officiers, et ce, en présence de cadres du ministère des Affaires étrangères et d'ambassadeurs affiliés à l'IDRI.