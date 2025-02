Algérie: L'Union des Organisations africaines contre le cancer ouverte à toutes les organisations du continent

Alger — L'Union des Organisations africaines contre le cancer (UOACC) est ouverte à l'adhésion de toutes les organisations du continent, a affirmé jeudi à Alger, sa présidente, Mme Hamida Kettab.

"A l'issue de la réunion d'hier, les participants ont adopté l'appellation de l'Union des organisations africaines contre le cancer, initialement appelé Réseau africain de lutte contre le cancer. Cette union est, faut-il le souligner, ouverte à toutes les organisations africaines souhaitant y adhérer", a déclaré à l'APS, Mme Kettab, au lendemain de la création de l'UOACC et de l'élection de l'Algérie à sa présidence.

Assurant elle-même cette présidence, la présidente de la Fédération algérienne des associations de patients atteints de cancer (FAAPAC), a indiqué que les représentants des 14 pays africains ayant pris part au 1er Congrès international dédié aux cancéreux, ont "convenu de se réunir dans trois mois, afin de parachever les procédures liées à l'organigramme et de l'Union et autres détails".

A l'issue d'une réunion tenue mercredi après-midi à huis clos, les membres de cette nouvelle structure panafricaine ont également débattu des priorités à prendre en charge dans les semaines à venir, a-t-elle ajouté, précisant qu'il s'agit "en premier lieu, de l'aspect préventif, à travers un programme d'actions de sensibilisation et d'information sur cette pathologie".

"Les efforts seront notamment axés sur les types de cancer les plus fréquents et communs en Afrique, à l'instar des cancers du sein, de la prostate et le colorectal", a-t-elle expliqué, ajoutant que la seconde priorité est liée à "la formation des praticiens intervenant dans le processus de soins, les oncologues, chirurgiens et radiologues, en l'occurrence".

Les membres de l'Union ont retenu comme autre priorité, "la mise en place d'une plate-forme numérique dans la perspective de l'établissement de registres sur les différents cancers, de sorte à avoir des données réelles et fiables sur la prévalence et autres aspects de la maladie", a indiqué Mme Kettab.

Autant de chantiers qui "seront enrichis lors des prochains rendez-vous, aussi régulièrement que possible, et qui seront pris en charge dans le cadre de comités spécifiques à chaque priorité. Ceci, soit en présentiel au niveau du siège de l'Union à Alger ou à distance", a-t-elle poursuivi.

Placé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le 1er Congrès international des patients atteints de cancer a été organisé, les 4 et 5 février, par la FAAPAC et l'Observatoire national de la Société civile (ONSC), en partenariat avec le ministère de la Santé et en présence des représentants de divers institutions, organismes étatiques et de la société civile.