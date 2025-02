Congo-Kinshasa: La lèpre persiste dans les zones santé du Haut-Katanga (Officiel)

Les autorités provinciales du Haut-Katanga ont alerté mardi 4 février sur de la persistance des foyers de transmission de la lèpre dans les territoires et villes de cette province du Sud-Est de la RDC.

« Nos zones de santé ont enregistré 932 nouveaux cas en 2021, 428 en 2022, 493 en 2023 et 417 en 2024 dont 8 % présentant des infirmités visibles et 8% d'enfants. Ces données démontrent la persistance des foyers de transmission de la maladie dans notre province et témoignent d'un dépistage tardif des cas », a déclaré le ministre provincial de la santé du Haut-Katanga, Joseph Sambi Bulanda, en marge de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la lèpre.

A cette occasion, il a encouragé toute la population à se faire traiter précocement, une fois que les symptômes apparaissent sur la peau.

Il a aussi déploré la stigmatisation des personnes déjà affectées.

« La méconnaissance des signes précoces de la maladie, en l'occurrence une tache plus claire sur la peau, la stigmatisation et la discrimination, les facteurs liés au genre, la faible couverture des services la pauvreté constituent les obstacles majeurs qui limitent encore l'accès au diagnostic et la prise en charge de la lèpre malgré la disponibilité garantie d'un traitement efficace et gratuit dans toutes nos zones de santé », a poursuivi Joseph Sambi.