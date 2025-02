Afrique Centrale: Est de la RDC - Cyril Ramaphosa mise sur la réunion de la SADC et l'EAC pour résoudre le conflit

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a tenu son traditionnel discours sur l'état de la nation, ce jeudi soir, le premier depuis le gouvernement d'unité nationale. Et alors que l'avenir de l'engagement sud-africain au sein de la force de la SADC pose question dans le pays, le chef de l'État a expliqué qu'il compte sur le sommet de ce week-end pour trouver des solutions au conflit, qui aboutiraient à un désengagement.

Le président sud-africain a débuté son discours en rendant hommage aux quatorze soldats du pays, morts en mission en RDC, en citant leur nom un par un. « Ils ne sont pas morts dans une quête de ressources ou de pouvoir » a ajouté Cyril Ramaphosa, mais pour faire taire les armes. « La présence des soldats de la paix sud-africains à l'est de la RDC témoigne de notre engagement continu en faveur d'une résolution pacifique d'un des conflits les plus difficiles à résoudre au monde. Nous participerons au sommet conjoint de la SADC et de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) où nous répèterons notre appel pour un cessez-le-feu, et la reprise des échanges pour trouver une solution juste et durable. Et nous nous assurerons que nos garçons, nos soldats, rentrent à la maison. »

Ce retour souhaité mettrait un terme aux critiques persistantes de plusieurs partis politiques, comme l'Alliance Démocratique (DA) de centre-droit, 2e force du pays et qui participe au gouvernement d'unité nationale. John Steenhuisen en est le leader : « Je pense que c'est mal que nos soldats soient exposés ainsi au risque, comme ça a été le cas. Il y a de terribles allégations, autour de leur manque d'approvisionnement. Nous devons nous assurer d'apporter une réponse à tout cela. »

Après des retards, les corps des soldats sud-africains décédés en RDC devraient finalement bientôt être rapatriés.

Le chef de l'État sud-africain est également revenu, au cours de son discours, sur les tensions avec les États-Unis de Donald Trump. « Nous ne nous laisserons pas intimider », a-t-il clamé, alors que le chef de la diplomatie américaine a décidé de bouder le rassemblement des ministres des Affaires étrangères du G20 à Johannesburg les 20 et 21 février.