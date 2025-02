Afrique Centrale: Le Burundi envoie des soldats en renfort pour aider Kinshasa dans l'est de la RDC

Le Burundi de plus en plus impliqué dans la guerre qui se déroule dans l'est de la RDC, avec qui il a signé un accord de coopération militaire depuis septembre 2023 qui en fait son principal allié régional. Ce qui a permis à Gitega, d'officialiser une présence militaire jusque-là secrète. Depuis, la Force de défense nationale du Burundi (FDNB), est montée en puissance en déployant dans le pays voisin autour de 10 000 soldats burundais, pour faire face notamment au groupe armé M23, appuyé par le Rwanda.

Depuis deux jours, un nouveau bataillon, le 22e TAFOK pour Task Force dans le jargon militaire, est en train d'être rassemblé à Gatumba, ville-frontière avec la RDC, avant son déploiement dans la région de Bukavu, la capitale de la province du Sud-Kivu.

Ce qui va porter à 16 le nombre de bataillons burundais déployés aujourd'hui dans l'est de la RDC. C'est de 8 000 à 12 000 hommes. « Impossible d'être plus précis », selon nos sources, car tous les bataillons ne sont pas composés du même nombre de soldats. Cinq de ces bataillons opèrent dans les Hauts et Moyens plateaux de Fizi et Uvira, où ils font la guerre aux rebelles burundais, essentiellement du RED-Tabara.

Le gros du contingent burundais est, lui, intégré dans le dispositif de défense de Bukavu, pour tenter de barrer la route au M23 soutenu par le Rwanda. Il s'agit d'un régiment placé sous les ordres du général Pontien Hakizimana, alias Mingi, c'est-à-dire quatre brigades constituées chacune de trois bataillons. Ils sont aux avant-postes, notamment Kalehe, Kamanyola ou encore Kavumu.

La Task Force du Burundi, très aguerrie, est essentiel dans ce dispositif, selon un haut gradé burundais. Elle a permis « de retarder, de conquérir par moments des localités et même d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi M23 et rwandais dans le Nord-Kivu », même si elle est très mal équipée, manque de ravitaillement et a subi, elle aussi, de très lourdes pertes, a-t-il concédé.