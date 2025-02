Congo-Brazzaville: Visite - Ikram Hajji au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

Après avoir foulé le sol congolais, la cheffe de cellule d'appui aux écoles de sécurité et de défense de France, Ikram Hajji, a débuté son séjour de travail, le 5 février, au lendemain de sa venue au Congo, par la découverte du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, l'une des destinations touristiques les plus prisées de la ville capitale.

Conduite par le colonel Yannick Agazzini, attaché de défense à l'ambassade de France au Congo, la cheffe de cellule d'appui aux écoles de sécurité et de défense de France, Ikram Hajji, a été reçue au perron du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza par sa directrice générale Bélinda Ayessa.

Sitôt après, Ikram Hajji a suivi une visite guidée magistralement menée par la directrice générale de ce haut lieu de mémoire et d'histoire du Congo. Bélinda Ayessa et Marcel Bouessé (guide du mémorial) ont retracé à leur hôte, l'histoire du Congo et de la fondation de la ville de Brazzaville par l'explorateur franco-italien, Pierre Savorgnan de Brazza.

Des sépultures de Pierre Savorgnan de Brazza, de sa femme et de ses enfants, en passant par le bas-relief, le hall, Ikram Hajji a été étonnée d'entendre conter l'histoire qui retrace l'épopée de Pierre Savorgnan de Brazza et Makoko Iloh 1er, roi des Tékés.

A l'issue de cette visite, l'hôte du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza n'a pas caché ses sentiments. « J'ai eu droit à une visite guidée très intéressante, et effectivement je comprends pourquoi c'est le lieu très hautement symbolique y compris pour les touristes. C'est pour cela que j'ai commencé par ce lieu. Je n'en suis vraiment pas déçue », a-t-elle indiqué.

Aussi, au regard de la qualité de l'accueil qui lui a été réservée par la directrice générale Bélinda Ayessa, la cheffe de cellule d'appui aux écoles de sécurité et de défense de France a promis d'inscrire la visite de ce mémorial dans le cadre des activités prévues pour le séminaire des écoles de sécurité et de défense de France qui sera organisé d'ici peu à Brazzaville. « C'est vraiment un lieu hautement symbolique pour nous.

Et cela a été un plaisir d'être accueillie d'ailleurs dans des si bonnes dispositions et nous espérons pouvoir insérer ce type de visite dans le cadre d'un événement intitulé "Séminaire des écoles de sécurité et de défense de la DCSD" afin de mettre à l'honneur la coopération existante entre le Congo Brazzaville et la France sur toutes les thématiques sécurité et défense, et de manière générale nos relations bilatérales qui sont aussi reflétées à travers ce magnifique lieu », a-t-elle déclaré.

Avant de quitter le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Ikram Hajji a laissé pour la postérité quelques mots inscrits dans le livre d'or. Notons que ce mémorial a été érigé et inauguré en 2006 par le président congolais Denis Sassou N'Guesso, en compagnie de ses pairs de l'époque, Omar Bongo Ondimba du Gabon et François Bozizé de la Centrafrique.