Congo-Brazzaville: Présidence de l'Université Marien-Ngouabi - Le Pr Parisse Akouango mesure l'étendue des défis

« Je suis conscient des défis qui nous attendent mais également convaincu que nous avons les ressources humaines capables de les relever », a fait savoir le Pr Parisse Akouango lors de sa prise de fonctions, le 6 février, à Brazzaville en qualité de président de l'Université Marien-Ngouabi, en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Delphine Edith Emmanuel.

Nommé président de l'Université Marien-Ngouabi en conseil de ministres du 17 janvier dernier, le Pr Parisse Akouango, qui succède au Pr Gontran Ondzotto, a officiellement pris ses fonctions en ayant conscience des défis qui l'attendent pour la bonne marche de l'alma mater.

Pour ce faire, la ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Delphine Edith Emmanuel, a donné quelques orientions. « Dans l'immédiat, le président de l'Université Marien-Ngouabi, vous avez l'obligation de vous atteler au respect de l'engagement relatif à la concomitance de paiement des salaires du personnel », a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, il sera question d'oeuvrer pour la réhabilitation des campus universitaires, l'harmonisation des périodes d'enseignement, la mise en place des cellules d'assurance qualité, la multiplication des partenariats, a poursuivi la ministre de l'Enseignement supérieur. L'harmonisation des périodes d'enseignement, précisons-le, ne concerne pas uniquement les universités publiques mais aussi les établissement privés d'enseignement supérieur.

Dans son mot de circonstance, le nouveau président de l'Université Marien-Ngouabi a reconnu que les défis sont grands. « Les causes des faibles performances de notre alma mater sont endogènes et exogènes. Que chaque partie joue son rôle dans l'intérêt exigé par la qualité du travail. Nous avons plus que jamais besoin d'une université qui crée, diffuse et donne accès à l'ensemble des connaissances », a-t-il déclaré, promettant de prioriser, entre autres, la sécurisation des recettes propres et des subventions de l'Etat.

Dans la réalisation de sa de feuille de route, le Pr Parisse Akouango va compter sur l'appui de tous, notamment la vice-présidente chargée des affaires académiques, le Pr Yolande Berton-Ofouemé ; le vice-président chargé de la recherche et de la coopération, le Pr Arsène Lenga; et le secrétaire général, le Pr Ruffin-Willy. Pour sa part, le président sortant, le Pr Gontran Ondzotto, s'est dit convaincu que son successeur sera en mesure de continuer l'oeuvre et d'aller plus loin à la grande satisfaction de tous.