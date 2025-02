Soudan: Al-Eaysir au sein du commandement général - Les forces armées ont préservé l'entité de l'État et libéré la volonté nationale

Khartoum — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khalid Ali Al-Eaysir a salué les forces armées et tous ceux qui ont porté des armes pour libérer la volonté nationale.

Il a déclaré dans des déclarations au sein du commandement général que les forces armées ont préservé l'entité de l'État soudanais, envoyant un salut d'appréciation et de révérence à celui-ci, à ses dirigeants, à tous ses soldats et aux forces qui le soutiennent, exprimant sa joie de visiter le commandement général, symbole de la souveraineté.

Le porte-parole officiel du gouvernement a confirmé que l'Etat soudanais se porte bien et est en sécurité, et que les dirigeants de l'armée n'ont pas hypothéqué la souveraineté de l'Etat et sa volonté libre et honorable, ce qui reflète la grandeur du patriotisme et de l'école à laquelle ils appartiennent. Il a félicité les dirigeants militaires pour avoir préservé l'intégrité de l'Etat, promettant que la victoire serait bientôt remportée.

Il a appelé les administrations autochtones du Kordofan et du Darfour à oeuvrer pour retirer les jeunes qui ont été trompés des rangs des milices rebelles et à les ramener à la raison.

Il a également envoyé un message aux jeunes pour qu'ils retournent à Khartoum afin de préparer les infrastructures en prévision de la phase de construction et de reconstruction.

Al- Eaysir a renouvelé le soutien du gouvernement à l'effort de guerre, soulignant que le Soudan ne sera pas une arène de conspirations, qu'il n'y aura pas de volonté d'ambassadeurs et qu'il n'y a pas de place pour quiconque insulte l'institution militaire.

Il a déclaré que les forces qui se sont enrôlées dans la guerre des agendas et ont vendu leur conscience à la communauté régionale et internationale ont déclaré que leur bataille était perdue et qu'il n'y aurait aucun point d'appui pour quiconque aurait commis un crime contre le peuple soudanais et que les institutions de la justice l'atteindraient, et que quiconque n'aurait pas commis de crime contre le peuple et contre qui aucun crime n'aurait été prouvé retournerait dans sa patrie avec fierté.