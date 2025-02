Soudan: Yasser Al-Atta salue les positions d'Al-Eaysir dans la défense de la patrie contre les agents de la milice d'Al-Dagalo

Khartoum — Le commandant en chef adjoint des forces armées, membre du Conseil de souveraineté, le Lit-Gen Yasser Al-Atta, a rencontré jeudi à son quartier général le ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al- Eaysir, et le gouverneur de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza. Al-Atta a salué les positions d'Al- Eaysir dans la défense de la patrie face aux agents de la milice Al-Dagalo. Il a également salué la détermination du gouverneur de Khartoum et sa patience au service des citoyens de l'État de Khartoum.

Le Gouverneur a également reçu le Ministre de la Culture et de l'Information, M. Al-Eaysir a souligné dans son discours aux membres du gouvernement de l'État de Khartoum qu'ils étaient pleinement confiants depuis le début de la guerre que l'armée soudanaise et le reste des forces combattantes à ses côtés triompheraient des trompettes du mensonge et des traîtres, car ils sont soutenus par la riche histoire de lutte et d'héroïsme du peuple soudanais. Al-Eaysir a salué tous ceux qui ont résisté tout au long de la guerre et a déclaré que le gouverneur de Khartoum est l'un des symboles de cette détermination car il est resté présent au coeur de la bataille en soutenant et en motivant les combattants et en travaillant en même temps pour servir les citoyens.

Le Wali de Khartoum a évoqué les positions héroïques du ministre Al-Eaysir à travers les chaînes satellitaires et sa confrontation avec les agents des milices et la révélation de leurs intentions et orientations. Il a exprimé son appréciation pour cette visite, qui soutient le message des médias dans la guerre, notant l'importance du mouvement culturel et créatif pour faire face aux effets sociaux et aux phénomènes négatifs qui ont résulté de la guerre, en plus du rôle de soutien des médias pour motiver les citoyens à revenir et à contribuer aux opérations de reconstruction.