Soudan: Le vice-président du Conseil de souveraineté apprécie les positions de l'institution militaire et ses sacrifices pour préserver l'unité du pays

Damazin — Le vice-président du Conseil Souverain de Transition a salué les positions de l'institution militaire et ses sacrifices sincères afin de préserver l'unité du pays afin de parvenir à la paix, à la sécurité et à la production, appréciant les sacrifices des forces armées dans la libération des États de Sennar et d'Al-Gezira et de tous les États du pays touchés par les attaques des rebelles et des mercenaires.

Il a également apprécié les positions du gouvernement et des citoyens de la région du Nil Bleu dans l'accueil et l'hébergement des déplacés des États de Sennar et d'Al- Gezira touchés par les attaques des milices rebelles contre les deux États et le pays en général.

C'était lors de son discours jeudi après-midi aux activités de la réunion de masse qui comprenait les personnes déplacées des États de Sennar et d'Al- Gezira dans la région.

Il a appelé ceux qui retournent dans leurs régions à faire preuve de patience dans le domaine de la stabilisation progressive des services, et il a également appelé les rapatriés à respecter la loi dans la poursuite de ceux qui collaborent avec la rébellion.

Il a souligné la nécessité de travailler à la diffusion de la tolérance et de la paix et à la préservation de l'unité du pays, en plus de diffuser la culture du dialogue dans le traitement des problèmes du pays. Il a également souligné l'importance de travailler à la collecte d'armes pour soutenir la stabilité et la production.