Soudan: PUF - L'attaque de la milice contre la ville d'El Fasher est un défi flagrant au Conseil de sécurité de l'ONU et à la communauté internationale

Al Fasher — Le chef du Parti Umma Fédéral (PUF) dans l'État du Nord-Darfour Dr Anwar Ishaq Suleiman a considéré l'attaque perfide lancée récemment par la milice terroriste de soutien rapide contre la ville d'Al Fasher comme un défi flagrant au Conseil de sécurité de l'ONU et à la communauté internationale.

Il a déclaré que la milice FSR avait tenté d'attaquer El Fasher seulement un jour après que le conseil ait rendu sa décision exigeant que la milice cesse son attaque contre El Fasher et lève le siège imposé à la ville. Dr. Suleiman a fermement condamné le massacre odieux commis par la milice, en assassinant le Dr Al-Sadiq Ahmed Abdallah, doyen de la Faculté du Saint Coran et des Études Islamiques à l'Université d'El Fasher, imam et prédicateur de la mosquée Khatm Al-Anbiya, son frère et d'autres fidèles à l'intérieur de la mosquée des fusillades, en plus d'assassiner un certain nombre de citoyens innocents dans plusieurs quartiers résidentiels d'Al-Fasher et de la zone rurale d'Al-Fasher.

Il a décrit le meurtre du Dr Al-Sadig et d'autres fidèles de la mosquée, ainsi que de certains citoyens innocents dans les quartiers d'Al-Fasher, dimanche dernier, comme un crime contre l'humanité avec tous ses éléments, ajouté à la série de crimes allant du meurtre, du déplacement, du viol, de la migration et du siège des citoyens soudanais, en particulier des citoyens de la ville d'Al-Fasher, par la milice terroriste d'Al-Dagalo.

Dr Suleiman a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures plus sérieuses contre la milice et les pays qui la soutiennent.

Il a exigé le Conseil que la Milice de soutien rapide soit classée comme organisation terroriste et que des poursuites judiciaires soient engagées contre les dirigeants des pays qui la soutiennent.