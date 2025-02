Congo-Brazzaville: Disparition - Dernier hommage du CSLC à Pierre Mberri

Le Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), conduit par son vice-président, Jean-Pierre Ngoma, a rendu le 6 février à Brazzaville un ultime adieu au directeur de cabinet du président de cette institution, Pierre Mberri, décédé le 18 janvier à Brazzaville.

Dans l'oraison funèbre, le secrétaire général du CSLC, Théophraste Miettet Likibi, a indiqué que Pierre Mberri est né le 12 novembre 1947 à Madingou, dans le département de la Bouenza, où il a passé son enfance et une bonne partie de son adolescence. Il a connu un parcours scolaire régulier témoignant de son assiduité à l'école.

Après l'obtention de son certificat d'études primaires élémentaires en 1960 et son brevet d'études primaires du premier cycle en 1965, il se rendra à Brazzaville pour poursuivre ses études secondaires au lycée Pierre-Savorgnan-de-Brazza où il obtient son baccalauréat. Ce qui lui permet d'entrer au Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville (l'ancêtre de l'Université Marien-Ngouabi).

Il en sort avec un diplôme littéraire en histoire et géographie. Après, Pierre Mberri s'envole pour la France parachever ses études supérieures sanctionnée en 1971 par une licence en histoire obtenue à l'université d'Orléans. L'année suivante, il obtient la maîtrise en histoire, option histoire de la presse, à l'Université Bordeaux III.

Deux ans après sa formation doctorale initiale, il rentre au pays en 1974 pour poursuivre ses recherches, tout en dispensant des cours au lycée Javouhey. En 1977, Pierre Mberri retrouve l'hexagone où il soutient sa thèse doctorale du 3e cycle en histoire contemporaine et en communication, toujours à l'Université Bordeaux III.

A son retour au pays, il va passer deux années, de 1977 à 1979, au sein de la rédaction du nouveau quotidien national Mweti, en qualité de rewriter (son rôle était de relire les articles avant publication, clarifier les idées, s'assurer que les informations soient présentées de manière précise et compréhensible ; ajuster le contenu médiatique qui corresponde au temps et aux attentes de l'audience cible; améliorer la lisibilité, la forme et le contenu des articles à publier...).

Un peu plus tard, de 1985 à 1991, il est chef du département des sciences et techniques de la communication à la Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Marien-Ngouabi ; 1993-1994, conseiller à la communication au ministère des Mines, de l'Energie et des Hydrocarbures ;

1998-1999, directeur par intérim du Centre international de presse (CIP); 1999-2003, directeur du CIP ; 2003-2012, haut-conseiller, membre du CSLC, nommé pour le compte de l'Université ; 2012-2017, conseiller spécial au cabinet du président du CSLC, Philippe Mvouo ; 2017 à 2025, directeur de cabinet du président du CSLC.