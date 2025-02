Sénégal: Grande muraille verte - Des préoccupations à examiner décelées par l'audit institutionnel et organisationnel

Dakar — Les résultats de l'audit institutionnel et organisationnel de l'Agence panafricaine de la grande Muraille verte (APGMV) ont révélé un certain nombre de préoccupations à examiner, a indiqué, jeudi, le ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom.

Parmi ces préoccupations figurent le modèle de financement durable et les ajustements juridiques nécessaires pour consolider le cadre opérationnel et statutaire de cette initiative panafricaine, a-t-il précisé.

"Ces préoccupations méritent que nous nous y penchions par un examen approfondi afin de doter l'initiative de mécanismes de coordination, d'harmonisation des actions et d'appui à la mobilisation des ressources", a insisté le ministre.

Daouda Ngom intervenait à l'ouverture des travaux du Comité technique des experts chargés d'examiner les conclusions et recommandations de l'audit institutionnel et organisationnel de l'Agence panafricaine de la grande Muraille verte et des structures nationales.

Coorganisée par le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, ce sommet de Dakar se déroule du 5 au 7 février avec une réunion des experts. La réunion du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la grande Muraille verte qui mettra un terme à ce sommet, se tiendra vendredi.

Il a indiqué que »le modèle financement durable de la l'Agence doit inclure les contributions des États membres, des partenaires techniques et financiers et des initiatives privées ».

"Parmi les préoccupations à revoir, a-t-il ajouté, figurent également la définition des niches stratégiques permettant d'optimiser les services offerts par l'Agence, entre autres, le financement carbone et les projets de reforestation."

"Il y a aussi la reformulation des mandats pour garantir une meilleure clarté et un alignement institutionnel, à la fois pour l'Agence panafricaine et les structures nationales et le nouveau schéma institutionnel et organisationnel proposé pour répondre aux exigences modernes de gouvernance et de performance", a-t-il ajouté.

Douada Ngom a indiqué qu'il est attendu de ces deux jours de réunion des experts "la validation des rapports provisoires produits, une proposition d'une feuille de route pour leur mise en oeuvre et enfin, une proposition de recommandations à soumettre aux ministres en charge de la grande Muraille verte des États membres".

"Ces propositions et recommandations, selon lui, permettront de surmonter les faiblesses organisationnelles notées afin de mieux mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en oeuvre de cette ambitieuse initiative."

Il a invité les experts à exploiter et analyser avec toute la rigueur qui sied les documents soumis à leur attention.

"Nous, les ministres, attendons de vous, experts, des propositions et recommandations objectives sur les contributions statutaires et le renouvellement des mandats des instances dirigeantes de l'APGMV", a-t-il lancé.

L'Agence panafricaine de la grande Muraille verte (APGMV) a été créée le 17 juin 2010 à N'Djamena, au Tchad, sous l'égide de l'Union africaine et de la CEN-SAD.

"Cette initiative, un maillon essentiel au développement durable de notre continent, a fait du chemin depuis et baigne, aujourd'hui, dans des incertitudes qui ont valu la nécessité de procéder à un audit institutionnel et organisationnel, pour tenter d'ouvrir des perspectives meilleures", a expliqué le ministre.

L'audit est financé par la Banque africaine de développement (BAD).

Daouda Ngom a assuré que le Sénégal, en tant que pays facilitateur et catalyseur, ne ménagera aucun effort pour l'expression et la valorisation des potentialités de la grande Muraille verte.

Il a réitéré »l'engagement du gouvernement du Sénégal à soutenir pleinement » cette initiative.

Dr Sékouna Diatta, Directeur général de l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande muraille verte (ASERGMV), a estimé que cette session organisée avec le soutien de partenaires tels que la BAD, et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), est "une avancée majeure dans la vie de l'Agence panafricaine".

Projet phare de l'Union africaine, la grande Muraille verte est une initiative qui vise à réhabiliter les écosystèmes dégradés, promouvoir une agriculture durable, renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés et lutter efficacement contre les effets négatifs de la désertification et du changement climatique.