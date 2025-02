Sénégal: Tambacounda - Des acteurs outillés sur la non discrimination basée sur le genre

Tambacounda — Un atelier de sensibilisation sur la non discrimination basée sur le genre et la prise en charge de la dimension genre en milieu professionnel s'est ouvert, jeudi, au profit des responsables de ressources humaines des entreprises et des délégués de personnels de la région de Tambacounda.

"Il s'agit à travers cet atelier de démultiplier les bonnes pratiques, de sensibiliser les délégués de personnel d'entreprises qui représentent les travailleurs mais également les responsables des ressources humaines qui assurent la gouvernance des entreprises, pour qu'ils prennent en compte tout ce qui est aspect genre et lutte contre les inégalités", a déclaré Demba Diop, conseiller technique à l'agence coopération internationale allemande pour le développement (GIZ).

Demba Diop intervenait en marge d'un atelier organisé par le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, en partenariat avec le Projet ensemble vers la réforme du travail de la GIZ et l'axe Est (Tambacounda & Kédougou) de l'Inspection du travail.

L'objectif principal visé à travers ces deux jours de formation est de sensibiliser les parties prenantes sur les questions de genre, de créer un cadre de dialogue social axé sur les droits et la promotion de l'égalité et de l'équité de genre en matière de travail et de protection sociale dans la perspective d'une approche systémique et inclusive.

Parmi les résultats attendus de l'atelier figurent, entre autres, des actions d'amélioration des conditions des femmes en entreprise et une série d'activités de lutte contre les discriminations et la promotion de l'approche genre en milieu professionnel.

L'adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargée du développement Diarryatou Ndiaye, a salué l'organisation de cette session de formation au profit des acteurs du travail de la région du Sénégal oriental, soulignant la nécessité de renforcer la protection sociale et la lutte contre les inégalités de genre.

Elle a invité ainsi les bénéficiaires de cette formation à être des relais pour en vulgariser les acquis. »Tous les travailleurs de manière générale doivent bénéficier de ce genre d'atelier (...). Les délégués de personnels et responsables de ressources humaines doivent servir de relais pour partager les connaissances reçues au sein des entreprises », a-t-elle lancé.