Sénégal: Grand Prix pour l'enseignant - Bara Mbengue, l'incarnation de l'altruisme, du dévouement et de la rigueur (Proches)

Dakar — Lauréat de la 3ème édition du Grand Prix du Chef de l'Etat pour l'enseignant, Bara Mbengue, professeur de Lettres/Histoire et Géographie au Collège d'enseignement moyen de la commune de Louga fait partie de cette catégorie d'enseignants altruistes, rigoureux et dévoués à la tâche, autant de qualités qui lui ont valu cette reconnaissance de la Nation.

Canal Education, la chaîne de la Division de la télévision radiodiffusion scolaire (DRTS) du ministère de l'Education nationale a fait parler ses proches dans une vidéo projetée, ce jeudi, lors de la cérémonie de remise du prix en présence du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, et de diverses familles d'acteurs de l'école.

Après ses études élémentaires, Barra Mbengue fréquente successivement le collège d'enseignement moyen technique et le lycée Malick Sall de Louga. En 1993, il décroche son bac et poursuit ses études au département de Lettres modernes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Dans son quartier, à Keur Serigne Louga, Bara Mbengue, pointilleux, altruiste et généreux, force le respect et l'admiration, selon plusieurs témoignages recueillis à Louga Commune.

Soutien de famille, une responsabilité sociale

»En tant qu'aîné de la famille je ne pouvais pas poursuivre jusqu'au bout mes études. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté à mi-chemin", a- t-il confié à l'équipe de la DRTS, qui a tourné les vidéos des six nominés avant le choix du jury.

Après avoir mis un terme à ses études pour soutenir sa famille, il s'engage dans l'enseignement privé. L'expérience acquise dans le privé lui vaudra un recrutement comme vacataire au collège d'enseignement moyen de Ndiagne.

Orphelin de père depuis 2018, son frère, Pape Bakary Mbengue voit en lui "un père", sentant sa présence tous les jours au service de la famille.

"C'est mon aîné, il ne cherche que ma satisfaction, mon bien-être de tous les jours, il tient son rôle de responsable de la famille", confie sa mère Seynabou Gueye.

L'idée de »postuler pour l'enseignement public » lui est venue grâce aux encouragements d'un inspecteur d'académie qui a eu écho des différentes activités que Bara Mbengue et ses collègues menaient au sein des cellules pédagogiques.

Après quatre ans de service à Ndiagne, il est affecté en 2009 au Collège d'enseignement moyen de Louga commune.

Un enseignant au service des élèves

Bara Mbengue, généreux et disponible dans la formation des jeunes enseignants et l'encadrement des élèves, noue des relations particulières avec la communauté éducative, selon les témoignages recueillis auprès de ses pairs, des élèves, de sa famille et des autorités locales.

"Il s'est sacrifié tant de fois pour nous. Il vient même le samedi, le dimanche et les jours fériés avec des fascicules faites bénévolement pour la remédiation des élèves", témoigne l'une de ses élèves, Aida Sarr.

Vanessa Diack ne tarit pas non plus d'éloges pour l'enseignant, »un merveilleux professeur » qui les accompagne dans la lecture de romans et livres au programme au sein du club littéraire.

"Grâce à M. Mbengue, je comprends mieux les romans et il m'a fait vraiment aimer le français", témoigne l'élève en classe de 4ème.

Bara Mbengue offre également ses services au gouvernement scolaire du collège, pour faire des élèves des leaders de demain.

"On n'a plus peur de parler en public grâce à son accompagnement", confie Mohamed Sall, président du gouvernement scolaire du CEM de Louga Commune.

« Un pédagogue au top »

"Il nous a appris la meilleure méthode pour mieux expliquer l'oeuvre +Une si longue lettre+ de Mariama Bâ. C'est un pédagogue au top", reconnaît un de ses collègues professeur, Cheikh Tidiane Sylla.

Son engagement pour l'éducation est connu de tous. En plus de ses heures de cours, le professeur de français assure la comptabilité matière de l'établissement et anime une émission littéraire à la radio communautaire Leeral FM de Louga pour accompagner les candidats aux différents examens scolaires.

»C'est un collaborateur sur qui on peut compter, c'est la raison pour laquelle on lui a confié la comptabilité matière de l'établissement qui est un poste de confiance qu'on ne donne pas à n'importe qui », renseigne le principal du CEM, Aida Faye Mbaye, qui a fait également un témoignage élogieux sur Bara Mbengue.

"Quelqu'un qui a l'audace d'aller à la radio pour délivrer des cours publiquement, c'est quelqu'un qui a d'abord confiance en soi, maîtrise son cours qui a un grand impact au niveau des élèves", selon Khalifa Dia, ancien proviseur.

Imam du quartier Keur Serigne Louga, Cheikh Lô le dépeint comme »un homme clame, courtois, toujours au service de l'école, de ses élèves et de la communauté".

La rigueur, l'honnêteté, le respect, la persévérance, la générosité, ont été, entre autres, les valeurs qui ont séduit le jury qui a porté son choix sur Bara Mbengu,e lauréat de la 3ème édition du Grand prix du Chef de l'État pour l'enseignant.