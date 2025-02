Sénégal: Kaolack - L'Etat invité à s'appuyer sur le secteur privé national pour la souveraineté économique

Kaolack — Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK), Serigne Mboup, a invité les autorités sénégalaises à s'appuyer sur le secteur privé national pour pouvoir atteindre une souveraineté économique.

»L'Etat et les Sénégalais, de manière générale, doivent travailler pour atteindre la souveraineté économique, parce que les possibilités pour y arriver sont là, dans toutes les régions du pays. Il faut que l'Etat, à travers les ministères concernés pensent au secteur de l'industrie, au lieu de penser à appeler des investisseurs étrangers qui ne pourront rien faire sans nous", a-t-il notamment faire valoir.

Mboup, également directeur de la Société DOMITEXKA, spécialisée dans la production de produits textiles, s'exprimait jeudi, lors d'une visite effectuée dans cette usine deux-cent travailleurs implantée à Kaolack.

»L'Etat ne peut pas recruter mais il encourage les Petites et moyennes entreprises et les Petites et moyennes industries (PME-PMI), l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes (...). C'est comme ça que ça se passe partout dans le monde", a indiqué Serigne Mboup, également maire de la commune de Kaolack.

Selon lui, si les autorités adoptent cette approche, elles pourront aider à absorber le taux de chômage à travers la création d'emploi qui est "problématique" dans ce pays.

Révélant qu'au Sénégal on dépense "entre 500 et 600 milliards de francs CFA" en produits textiles, Serigne Mboup a invité les tenants du pouvoir à s'inspirer du Bénin où le président Patrice Tallon a investi "plus de trois-cent milliards de francs CFA" dans ce secteur.

»Aujourd'hui, les productions du Bénin dans le domaine du textile, sont vendues un peu partout dans le monde, en Europe et aux Etats-Unis notamment. C'est la même chose pour le Mali et la Côte d'Ivoire, parce que tout le monde est maintenant conscient que le secteur de la mode se développe", a soutenu Mboup.

Il a annoncé avoir "convaincu" Masse Thiam, ancien directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), pour venir diriger l'usine SOTEXKA.