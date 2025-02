Sénégal: Matam - Le nouveau commissaire compte sur la communauté pour réussir sa mission

Matam — Le nouveau commissaire central et directeur du service régional de la sécurité publique de Matam, Thierno Diop, a fait part, jeudi, de sa volonté de s'appuyer les populations, les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité pour réussir sa mission.

« On ne peut pas tout seul relever le défi pour réussir notre mission, car les missions sont si nombreuses et parfois délicates. Pour cela, il faut l'implication de tout un chacun. C'est pourquoi je tends la main aux autorités administratives, aux populations et aux FDS », a-t-il dit.

S'exprimant, jeudi, à l'occasion de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Abou Faye, il a déclaré que c'est la seule manière pour lui d'atteindre" ses objectifs et "répondre aux attentes des populations".

Il a souligné que son prédécesseur a "balisé le chemin ». Il a promis de s'appuyer sur l'existant, les conseils avisés et les orientations du Directeur de la sécurité publique pour maintenir le cap".

Le commissaire central sortant a salué l'interopérabilité entre les forces de défense et de sécurité.

« Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'interopérabilité des forces, car aucune unité à elle seule ne peut réussir sa mission. A Matam, nous avons travaillé ensemble au quotidien sur le plan stratégique autour des autorités administratives, mais aussi sur le plan opérationnel pour relever les défis qui nous attendent », a souligné M. Faye.

Le gouverneur de la région de Matam, Said Dia, le préfet de Matam, Téning Faye, et le Directeur de la sécurité publique, Ndiaré Sène, ont marqué de leur présence la cérémonie.