Togo: Quelle histoire !

Les responsables de l'opposition ont semble-t-il beaucoup de temps libre. Assez en tout cas pour créer un débat stérile. 20 ans après la disparition du président Gnassingbé Eyadema, ils s'interrogent pour savoir si le qualificatif de 'Père de la Nation' est judicieux.

Pour l'ANC, la réponse est non. Et cette formation d'accuser le pouvoir de vouloir réécrire l'histoire. Plus nuancé, Mohamed Tchassona Traoré, à la tête du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement (MCD), estime que la controverse n'a pas lieu d'être.

'Le Président Eyadéma n'a pas été un saint, tout comme le Président Sylvanus Olympio ne l'a pas été non plus. Mais les deux ont marqué leur temps, et il n'est pas nécessaire de salir l'un pour glorifier l'autre", a-t-il déclaré.

M. Traoré a rappelé que Sylvanus Olympio avait commis des erreurs, notamment en créant des divisions ethniques au sein de la population. M. Olympio a été président de 1958 à 1963. Quant à Gnassingbé Eyadema, il a dirigé le pays pendant 38 ans.

Cette longévité contribue nécessairement à bâtir un héritage politique.

Le Père de la Nation désigne une personnalité ayant joué un rôle primordial dans la fondation de son pays ou dans la mise en place du régime politique de son pays. On le désigne parfois sous le nom de Père de la Patrie ou Père fondateur.