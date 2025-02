Soudan: Hamza salue les positions héroïques d'Al - Eaysir face aux partisans de la milice RSF

Le Wali (gouverneur) de l'État de Khartoum a salué les positions héroïques du ministre de la Culture et de l'Information, Khalid Ali Al- Eaysir par le biais des chaînes satellitaires et sa confrontation avec les partisans de la milice rebelle des Forces de Soutien Rapide (FSR) et a exposé leurs intentions et orientations, exprimant son appréciation pour cette visite qui soutient le message des médias dans la guerre, soulignant l'importance du mouvement culturel et créatif pour faire face aux effets sociaux et aux phénomènes négatifs que la guerre a produits, en plus du rôle des médias dans le soutien des citoyens au retour au pays et à la contribution aux opérations de reconstruction.

C'était lors de la réception du Wali de l'État de Khartoum offert pour le ministre de la Culture et de l'Information et la délégation médiatique qui l'accompagne lors de sa visite dans l'État jeudi.

De son côté, le ministre de la Culture et de l'Information, Khalid Al- Eaysir a souligné, lors de son discours aux membres du gouvernement de l'État de Khartoum jeudi, qu'ils étaient pleinement confiants depuis le début de la guerre que l'armée soudanaise et le reste des forces qui combattent avec elle triompheraient des trompettes du mensonge et des traîtres car ils sont soutenus par la riche histoire de lutte et d'héroïsme du peuple soudanais.

Al- Eaysir a salué tous ceux qui ont tenu bon tout au long de la guerre, soulignant que le Wali de l'État de Khartoum est l'un des symboles de cette constance car il est resté présent au coeur de la bataille soutenant et motivant les combattants et travaillant en même temps pour servir les citoyens.