Ile Maurice: Les policiers arrêtés sous la charge de «public official using office for gratification»

Quatre policiers se sont rendus au siège de la Commission des Crimes financiers (FCC) au Réduit Triangle hier pour donner leur version des faits dans une affaire d'extorsion alléguée. Un cinquième, le sergent Arnasala a brillé par son absence, étant hors du pays. Les policiers arrêtés ont été inculpés en vertu de la section 22 de la Financial Crimes Commission Act pour utilisation abusive de leur statut d'agents publics à des fins de gratification. Ils ont été placés en détention à Alcatraz pour certains et au Moka Detention Centre pour d'autres et comparaîtront devant le tribunal, aujourd'hui. Le sergent Arnasala devrait être interpellé à son retour.

Une enquête a été lancée par la FCC suite à une plainte déposée par Iqbal Ramchurn, alias Feroz, un habitant de Fond-du-Sac, le 26 juillet 2023. Selon sa plainte, cinq policiers en civil ont effectué une perquisition chez lui le 15 juillet 2023. Bien qu'aucun objet compromettant n'ait été trouvé, les policiers auraient découvert un sac contenant Rs 3,3 millions en espèces. Le plaignant affirme que l'officier en charge, le sergent Arnasala, lui aurait proposé un arrangement : en prenant Rs 1 million, les policiers s'engageaient à ne pas l'arrêter. Cependant, Ramchurn rapporte que, malgré son silence, les policiers ont emporté Rs 1,6 million et un DVR. Ils l'auraient aussi menacé de représailles si la situation était révélée, notamment d'arrestations et de saisies de biens.

Cette plainte a entraîné une enquête approfondie menée par la FCC, qui a révélé qu'une équipe dirigée par le sergent Paramasiven Arnasala, responsable de l'ex-Crime Intelligence Unit (CIU) du Nord, était impliquée dans l'opération. Les policiers mis en cause, y compris le sergent Paramasiven Arnasala, le sergent Avinash Mahadeo, et les constables Hutesh Seeboruth, Nilesh Sooklall, et Satiananda Pillay Anamalay, auraient effectué la perquisition à la résidence de Ramchurn. Ce groupe est accusé d'avoir extorqué Rs 1,6 million en liquide lors de cette opération.

Hier, le plaignant Iqbal Ramchurn était accompagné de son avocat Krishna Sawoo pour identifier les policiers qui étaient présents lors de la perquisition chez lui en septembre dernier.

Compagnie de sécurité

L'affaire prend une tournure encore plus sombre en raison du lien entre un policier de cette unité impliquée dans l'extorsion et un autre dossier. En octobre 2023, Bhavesh Bandhoo a été retrouvé mort dans une mare de sang près de The Shacks Clubbing,* sans que personne ne sache exactement ce qui s'était passé. Ce club, situé dans le Nord, se procurait des videurs de la société de sécurité privée dirigée par l'épouse du policier enregistrée au nom de son épouse. Cette société, aurait des liens suspects avec des pratiques d'intimidation et de violence, ce qui rend difficile l'avancement de l'enquête. Selon des sources, le policier aurait des relations étroites avec d'autres policiers qui le soutiennent dans ses activités, notamment en envoyant des agents effectuer des heures supplémentaires ou en recherchant des individus recherchés.