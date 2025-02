Madagascar: Musique - Vitaa adore le chocolat de Wawa

Les internautes, et les utilisateurs de réseaux sociaux ont partagé une vidéo de 57 secondes illustrant la chanteuse française Vitaa et ses amis dansé Chocolat de Wawa. Le son traverse les frontières du pays et atterrit en Europe. Quelle fierté ! Les concitoyens n'arrivent pas à y croire.

Sorti en octobre 2024, le titre a été d'abord critiqué par les médisants jugeant que les paroles avaient une connotation obscène. De ce fait, l'auteur a expliqué dans sa vidéo que son fils était la source de son inspiration. Malgré les polémiques, l'artiste a fait le dos rond. Et le morceau continue d'envoûter le grand public. En boucle dans les transports communs, les bars, les discothèques des grandes villes de Madagascar, le hit de Kônka réussit à solidariser tout un peuple...

Par ailleurs, les stars malgaches saluent la créativité de cette formation de Nosy-Be, car il a non seulement exporté le salegy mais à aduler la tête d'une grande vedette française. Madagascar n'est pas que ce dessin animé d'animation, c'est une nation riche en diversité culturelle et musicale... Encore une fois, Wawa a démontré que la sonorité malgache est authentique. Oui, le chanteur a suivi les pas de ses aînés en l'occurrence Jaojoby. Donc, il n'est pas par hasard que les auditeurs et ses fidèles l'ont surnommé le prince du salegy.

Sous un autre angle, le succès dépend également de la persévérance et de l'inventivité artistique. Kônka a cette capacité. De plus, ses deux décennies de carrière ont forgé sa personnalité. Sa preuve de professionnalisme a payé cash. Cependant, il cherche toujours à creuser pour peaufiner ses tempos. Faire danser Vitaa, pour lui, n'est pas une finalité. Le maître veut encore plus. De la scène, il rêve de voir des personnes de différentes nationalités devant lui. Participer à de grands festivals internationaux, Pourquoi pas ?

Au fait, ces cinq dernières années les tubes malgaches gagnent les oreilles des étrangers. Colombian de Basta Lion a aussi convaincu les adeptes du ragga aux Antilles et en Europe. «Laniko anao niany» de GaEi a tant inspiré la fondation Soyiomavo de Bénin, les titres de Tence Mena inondent les ondes en Afrique de l'Ouest, en l'occurrence en Côte d'Ivoire pendant que ceux de Rijade sont écoutés dans les pays Francophones. Bref, le cinquième art gasy résonne d'un continent à l'autre !