Madagascar: Accès aux soins et services de santé - L'enjeu crucial d'une logistique renforcée

Le renforcement de la logistique pour une santé accessible à tous revêt un enjeu crucial pour les Centres de Santé de Base répartis dans toutes les régions du pays.

L'accès à des soins de qualité repose sur un facteur clé souvent négligé : une chaîne de distribution efficace des équipements médicaux. À Madagascar, où plus de 1 000 Centres de Santé de Base (CSB) doivent être dotés en matériel, garantir un acheminement fiable est un défi majeur. Face aux contraintes d'infrastructures et aux difficultés d'accès aux zones reculées, une logistique optimisée est essentielle pour assurer que les soins de santé parviennent aux populations dans les délais et dans des conditions adéquates.

L'UNOPS, en collaboration avec le gouvernement malgache, a récemment réuni des acteurs clés du transport et de la société civile pour identifier les leviers d'amélioration. L'enjeu est double : d'une part, renforcer les capacités des transporteurs locaux pour surmonter les défis logistiques, et d'autre part, impliquer la société civile dans la supervision et la mobilisation communautaire.

Performance

Pour réussir cette mission, une meilleure coordination entre les différents acteurs est indispensable. Le futur appel d'offres visant à sélectionner les compagnies de transport représente une opportunité pour structurer une chaîne d'approvisionnement plus robuste, adaptée aux réalités locales. L'objectif est de garantir que chaque centre de santé reçoive les équipements nécessaires, sans retard ni perte de matériel. Une logistique efficace n'est pas seulement une question d'optimisation technique, mais un pilier fondamental du droit à la santé. Investir dans des solutions adaptées aux réalités du pays, c'est s'assurer que chaque citoyen ait accès aux soins qu'il mérite, où qu'il se trouve.