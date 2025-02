Sénégal: La nouvelle liste des médias reconnus, un des sujets en exergue

Dakar — La livraison de vendredi de la presse quotidienne traite d'une variété sujets dont la question de la régulation de la presse, avec la publication, la veille, d'une liste des médias reconnus par l'Etat à travers le ministère de la Communication et de l'Economie numérique.

« Deux mois après une première liste qui adoubait 112 médias, le ministère de la Communication et de l'Economie numérique est allé au bout de son exercice de régulation du secteur de la presse », en publiant une nouvelle liste, renseigne le journal Le Quotidien.

Il ressort de ce travail que sur 639 médias déclarés, 258 sont conformes aux dispositions du code de la presse, 380 ne respectant « toujours pas les dispositions nécessaires », précise le quotidien Le Soleil.

Vox Populi reprend la même information et parle de 40,5% de médias conformes, à savoir « 26 télévisions, 30 radios commerciales, 102 radios communautaires, 28 journaux de la presse écrite, 48 médias de presse en ligne, 22 web TV ».

Le CDEPS et APPEL contre « la validation 'de la racaille' ».

Selon cette publication, « les récalcitrants » s'exposent à de sanctions telles que le blocage des sites web et web TV, le retrait de fréquence et de licence et même à des poursuites judiciaires. « Un second niveau de contrôle sera entrepris avant la distribution » du Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP), signale le journal.

Source A rappelle que la proclamation de la première liste avait suscité des contestations de la part des médias recalés ou non encore déclarés. Un délai de 72 heures avait été accordé pour toute réclamation ou nouvelle soumission.

« A la suite de ce délai, 307 nouveaux médias se sont déclarés. Ce qui donne un cumul de 689 unités », ajoute ce quotidien, en signalant que l'inspection du travail et le Conseil national de régulation des médias (CNRA) avaient été mis à contribution pour effectuer des vérifications additionnelles.

Walfquotidien note que la nouvelle liste publiée par les autorités sur les médias reconnus par l'Etat n'agrée pas tous les acteurs de la presse, ajoutant que le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) et l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (APPEL), par exemple, « rognent contre la validation 'de la racaille' ».

« Diomaye demande aux enseignants d'épouser sa vision »

»Malgré les critiques, attaques et autres contestations, le ministre chargé de la Communication fonce dans sa volonté d'exiger » de toutes les entreprises de presse exerçant au Sénégal, « le respect de la réglementation » en vigueur. « Ce qui, du reste, était une exigence phare des assises nationales de la presse », relève le quotidien Enquête.

Pour le reste, l'anniversaire du décès de l'historien et savant sénégalais Cheikh Anta Diop, disparu il y a de cela 39 ans, fait la une de quelques quotidiens dont L'As, qui titre : « Cheikh Anta, l'immortel ». Le quotidien Enquête, de son côté, affiche : »L'héritage vivant de Cheikh Anta ».

« De la science à la médecine, les fils de Cheikh Anta Diop incarnent la rigueur et l'engagement de leur père », écrit la même publication, non sans faire observer que « 39 ans après sa disparition, le combat de Cheikh Anta Diop pour l'unité et la dignité africaine continue ».

Le Soleil s'intéresse au Grand Prix du chef de l'Etat pour l'enseignant, remis jeudi à Dakar, à l'occasion d'une cérémonie solennelle présidée par Bassirou Diomaye Faye . « Des lauriers aux enseignants », affiche le journal, avant de reprendre sur la même page des propos du chef de l'Etat.

« Personne n'est mieux indiqué que vous, enseignantes et enseignants, pour incarner l'oeuvre salvatrice, patriotique et citoyenne de Jub Jubbal Jubbanti [...] », c'est-à-dire de redressement national, a lancé le président Faye aux acteur de l'enseignement. « Diomaye demande aux enseignants d'épouser sa vision », souligne le quotidien L'As, pendant que Sud Quotidien note que le président Faye a évoqué, comme »un impératif majeur », la question de la revalorisation de la fonction enseignante.