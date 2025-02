Madagascar: Sénat - Lalatiana Rakotondrazafy succède à Richard Ramanambitana

L'ancienne ministre de la Communication et de la Culture fait donc son come-back dans l'arène politique après avoir observé un break pour se focaliser sur la gestion de sa nouvelle chaîne de télévision.

Le président de la République Andry Rajoelina a pris hier le décret n°2025-141 portant nomination de Lalatiana Rakotondrazafy, en tant que membre du Sénat au titre du Président de la République. Et ce, conformément aux dispositions de l'article 81 de la Constitution et des articles 7 nouveau et 123 alinéa 3 de la Loi organique n°2015-007 du 3 mars 2015, relatif au fonctionnement du Sénat, ainsi qu'aux modalités d'élection et de désignation des sénateurs de Madagascar. Elle succède donc à feu Richard Ramanambitana qui avait été nommé Président de la délégation spéciale de la Commune Urbaine d'Antananarivo. Le 19 mars 2024, la Haute Cour Constitutionnelle a pris le décret portant constatation de vacance de poste d'un sénateur nommé.

Come-back

Après avoir démissionné du gouvernement au mois d'octobre 2023, juste avant l'élection présidentielle, l'ancienne ministre de la Communication et de la Culture vient donc d'être recasée. Elle rejoint le Palais de Verre d'Anosikely pour assumer son nouveau rôle de sénatrice. Elle fait donc son come-back dans l'arène politique après avoir observé un break durant lequel elle s'est concentrée sur la gestion de sa nouvelle chaîne de télévision FREE TV, spécialisée dans la promotion de la culture et du business. Bon nombre d'observateurs considèrent cette nouvelle nomination comme un retour d'ascenseur après la contribution de son parti Freedom à la campagne électorale qui a abouti au second mandat d'Andry Rajoelina. Il faut reconnaître, en effet, que Lalatiana Rakotondrazafy a joué un rôle crucial dans les rangs des fervents défenseurs du Chef de l'Etat.