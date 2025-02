Madagascar: Saisie d'armes à feu - Un homme abattu lors d'une opération de la gendarmerie

Une opération menée par la gendarmerie d'Anjozorobe a conduit à la saisie d'un fusil MAS 36 et d'un pistolet artisanal ainsi qu'à la neutralisation d'un suspect, mercredi dernier. L'arme de guerre était destinée à la vente et utilisée dans des activités criminelles dans la région. Tout a commencé le 6 janvier 2025, lorsque la gendarmerie du groupement territorial d'Anjozorobe a reçu une information d'une source bienveillante. Celle-ci signalait la présence d'un individu possédant un fusil MAS 36 dans le village de Miaramasoandro, fokontany de Kamanja. Après avoir mené une enquête et vérifié la véracité des faits, les gendarmes ont tenté d'interpeller le suspect.

Toutefois, celui-ci était introuvable lors de leur intervention. Le lundi 3 février, la même source a contacté les forces de l'ordre après avoir aperçu l'individu rôdant aux alentours de Miaramasoandro avec l'arme qu'il envisageait de vendre. Face à cette situation, la gendarmerie a mis en place un guet-apens en utilisant l'informateur pour attirer le vendeur dans un piège. Le mercredi 5 février, une équipe dirigée par le deuxième et le troisième lieutenant du groupement territorial d'Anjozorobe, accompagnés de quatre gendarmes, s'est rendue sur place.

Pour garantir le succès de l'opération, certains d'entre eux étaient habillés en civil. Lors de l'intervention, un homme transportant le fusil MAS 36 dissimulé dans un sac a été arrêté près du village de Morarano. Interrogé sur place, il a avoué avoir caché l'arme à Miaramasoandro avec son fils, qui en était le véritable propriétaire. Ce dernier avait cependant fui vers Antananarivo. Selon les informations recueillies, il serait lié à Rijabe et Philémon, deux criminels notoires impliqués dans des enlèvements et des vols de boeufs dans la région.

Une tentative de fuite qui tourne mal

Les gendarmes se sont ensuite rendus à Miaramasoandro pour appréhender le propriétaire du fusil. Ce dernier leur a indiqué une grotte où était cachée l'arme. Lors de la fouille, ils ont découvert, en plus du fusil, un pistolet artisanal. C'est à ce moment-là que le suspect a tenté de s'enfuir. Les gendarmes ont procédé à des tirs de sommation pour l'arrêter, mais il a continué sa course. Face à cette résistance, ils ont été contraints d'ouvrir le feu. L'homme a été touché et, malgré l'intervention des secours, il a succombé à une importante perte de sang. L'enquête se poursuit afin de retrouver le véritable propriétaire du fusil et d'éventuels complices.