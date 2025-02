Madagascar: Audiovisuel - Une deuxième chaîne de la TVM et un web radio en projet

Le paysage audiovisuel malgache pourrait bientôt changer.

La ministre de la Communication et de la Culture, Mara Volamiranty Dona, a en effet annoncé hier lors d'une cérémonie de remise de dons à l'Office de la radio et de la télévision publique de Madagascar (ORTM) que l'ouverture d'une deuxième chaîne de la TVM, la télévision nationale malgache, ainsi que le lancement d'une radio nationale en version web sont en gestation. « L'objectif est de permettre à tous les citoyens du pays d'avoir un meilleur accès aux informations véridiques et vérifiées« , a souligné la ministre.

Selon ses explications toujours, le projet n'attend plus que l'aval des autorités compétentes.

Par ailleurs, l'ORTM s'est vu doter d'un nouveau véhicule pour les reportages des journalistes et de deux groupes électrogènes destinés à prévenir les coupures d'électricité dans les locaux de la Tvm et de la Rnm à Anosy et au site de l'émetteur à Ambohimitsimbina.

Ces dons provenant de l'Etat malgache ont été offerts par l'intermédiaire du ministère de la Communication et de la Culture, le Ministère parrain de l'ORTM.

C'est également durant cette cérémonie que les employés méritants ont reçu leurs distinctions honorifiques.

C'est ainsi que Louis Bernard Rakotomanga, célèbre présentateur du journal télévisé de la chaîne nationale dans le temps, a été élevé au grade de Commandeur de l'Ordre National Malgache. Deux autres agents ont été élevés au grade d'Officier de l'ordre national malgache, tandis que le grade de Chevalier de l'Ordre National Malgache a été décerné à 19 autres.