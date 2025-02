Madagascar: Un Sommet sur fond de polémique entre Kagame et Ramaphosa

Un cessez-le-feu humanitaire a été décrété depuis lundi par le mouvement M23 selon le communiqué qu'il a publié. Il est entré en vigueur dans l'Est de la RDC avant la rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame qui devrait avoir lieu demain à Dar Es Salaam lors d'un sommet extraordinaire conjoint de l'EAC et de la SADC. Mais la tension reste toujours vive entre les deux camps. Le Rwanda ne ménage pas ses critiques vis-à-vis de l'Afrique du Sud, accusée d'agir pour l'intérêt qu'elle porte aux mines de la RDC. La polémique entre les dirigeants des deux pays n'est pas prête de se calmer.

Un Sommet sur fond De polémique entre Kagame et Ramaphosa

Le M23 et les troupes Rwandaises se sont emparés de Goma le 27 janvier. Les combats ont cessé, mais le cessez-le-feu qui a été déclaré a été quand même émaillé de quelques affrontements. Les observateurs ont exprimé leur crainte de voir les troupes de M23 continuer à avancer, mais les dirigeants du mouvement ont assuré qu'ils n'avaient aucune intention de prendre le contrôle d'autres localités. C'est dans ce contexte que le président Kényan a annoncé la participation des présidents rwandais et congolais au sommet extraordinaire du samedi 8 février en Tanzanie, un sommet conjoint de la communauté des Etats de l'Afrique de l'Est (EAC) et de la communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Cette réunion avait été demandée par les 16 pays membres de la SADC. Car le Rwanda fait partie de l'EAC. Elle va se dérouler sur un fond de polémique entre le Rwanda et l'Afrique du Sud accusée par le pays de Paul Kagame d'être partie prenante à cause de la présence de ses troupes dans le contingent de la SADC déployé depuis 2023 dans le nord Kivu. Plusieurs soldats sud-africains ont été tués ces dernières semaines. Le président Cyril Ramaphosa qui a réitéré son soutien inconditionnel à son homologue congolais a été interpellé par Paul Kagame, le sommant de retirer ses troupes.