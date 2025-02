Madagascar: Ministère des Travaux Publics - Sur le front pour répondre aux dégâts laissés par les intempéries

Le défi est de toujours rester au service de la population. Les dernières intempéries ont laissé quelques dommages sur leurs passages. « Même si le cyclone Faida n'a pas causé beaucoup de dégâts, les fortes pluies qui l'ont accompagné depuis plusieurs jours sont à l'origine des dégradations, comme des glissements de terrain et les formations des points noirs, observés surtout sur la RN6 », a confié hier, Rija Rajaonalison, directeur d'appui aux urgences au niveau du ministère des Travaux publics (MTP), tout en précisant qu'« au niveau du PK 194 à Andrevorevo, un glissement a été constaté suite à la montée des eaux et la moitié de la route est ainsi coupée afin que l'autre moitié ou « demi-chaussée » soit utilisable ». Tel est également le cas, selon toujours Rija Rajaonalison, au niveau du PK 221 à Ambilanitelo, entre Ambalafaminty et Anjiamangirana, où une buse a été vandalisée et laissant la route en porte-à-faux. « Il n'y a jusqu'à maintenant que les voitures légères qui peuvent y circuler », a-t-il soutenu, tout en rassurant que le MTP est déjà sur tous les fronts afin de répondre aux dégâts laissés par les intempéries.

Cellule d'urgence

En effet, la riposte des techniciens du MTP ne se fait pas attendre. « Des travaux d'urgence ont été déjà lancés afin de réhabiliter tous ces points », a poursuivi le Directeur, qui a indiqué en même temps que « cela se fait en collaboration avec des entreprises ». En tout cas, le ministère des Travaux publics travaille également avec la région, avec le soutien des directions régionales des Travaux publics, dans l'utilisation des engins utilisés par ces entreprises afin d'accélérer toutes les opérations.

« Les entreprises sont déjà au travail et la circulation doit reprendre dans les plus brefs délais », a-t-il enchaîné. En dehors des travaux d'urgence, des travaux de réfection à long terme seront réalisés sur la RN6, dans le cadre du projet CERC-PCMCI. Le projet est actuellement en attente de l'approbation de la Banque mondiale pour son financement. À cela s'ajoutent aussi des projets financés par le Fonds Routier (FR). Quoiqu'il en soit, le MTP dispose d'une « Cellule d'urgence » afin de répondre aux exigences des périodes cycloniques. Cette cellule travaille 24 heures sur 24 dans la collecte d'informations concernant la situation des infrastructures pour mieux agir et réagir.