Madagascar: Industrialisation - Priorité au démarrage de la sucrerie de Mahatalaky

L'Anosy figure les régions qui disposent d'une énorme potentialité industrielle. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce prend les dispositions pour une meilleure exploitation des produits destinés à la transformation industrielle.

C'est le cas notamment de la filière sucre qui a été l'objet de la descente effectuée la semaine dernière par le ministre David Ralambofiringa.

Mise en oeuvre rapide

Une occasion pour le premier responsable du secteur industrie de visiter l'unité sucrière de Mahatalaky. Mise en place depuis presque un an, cette sucrerie n'est pour le moment pas fonctionnelle à 100%. Réalisée avec des responsables de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industrielle (ONUDI), et en collaboration avec les autorités locales, cette visite a permis, d'identifier les blocages, en vue de la mise en oeuvre rapide des mesures qui permettront de démarrer l'usine de Mahatalaky, dans les meilleurs délais.

On rappelle que la sucrerie de Mahatalaky qui est située à 43 km de Tolagnaro dispose d'une capacité de production de 30 tonnes de sucre par jour et peut fonctionner pendant 150 jours par an. Le projet travaille avec une coopérative de production de canne à sucre, composée d'une centaine de paysans membres une trentaine d'hectares dont 15 Ha sont spécifiquement réservés à des produits-bio. Un bel exemple de la stratégie d'industrialisation basée sur des produits agricoles porteurs dans tous les districts du pays, en somme.

Rôle économique

C'est d'ailleurs dans cette perspective d'industrialisation de masse que le ministre David Ralambofiringa a visité une unité de production de miel, toujours à Taolagnaro. La séance de travail qu'il a tenue avec les responsables de cette miellerie était pour le ministre de tutelle de sensibiliser les attributaires du marché de cette usine de l'ODOF pour accélérer sa mise en effectivité. Le ministre a promis de prendre les dispositions pour que la miellerie puisque être opérationnelle au mois de mars 2025. Le ministre a également visité une unité d'exploitation de baies roses, une autre filière qui fait la renommée de la région Anosy et dont le rôle sur l'économie régionale et nationale n'est plus à démontrer.