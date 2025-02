Madagascar: Commerce international - Quelques produits soutiennent l'exportation

Madagascar fait face à une année incertaine pour ses exportations. Cependant, certains secteurs clés continuent de soutenir la croissance des exportations.

Malgré les fluctuations économiques internationales et un climat d'incertitude, certains secteurs devraient continuer à soutenir les exportations de la Grande Île. Le graphite, les huiles essentielles et le cacao se démarquent comme des produits phares sur le marché international, avec une demande en constante augmentation. Au deuxième semestre de l'année dernière, le graphite a véritablement pris son envol. Madagascar a exporté 63 886 tonnes de ce minerai durant les neuf premiers mois de 2024 , soit une augmentation impressionnante de 38,9 % par rapport à 2023, où les exportations s'élevaient à 42 101 tonnes.

La direction générale des Douanes souligne également une hausse de la valeur des exportations, passant de 89 à 124 milliards d'ariary entre 2003 et 2024. Ces performances sont d'autant plus cruciales dans un contexte où les prix du nickel et du cobalt, également des produits miniers d'exportation, sont en baisse en raison des fluctuations des marchés internationaux. Comme le précise la BFM, «les prix du nickel et du cobalt continueraient de se dégrader dans un contexte de surproduction et de diminution de la demande mondiale».

Rôle essentiel

La relance du secteur aurifère pourrait également jouer un rôle clé dans l'amélioration de la balance commerciale et le renforcement des entrées de devises. En ce qui concerne les huiles essentielles, Madagascar n'exploite pas encore pleinement son potentiel. Actuellement, les exportations ne représentent que 1,3 % du marché mondial, malgré un volume annuel de 44 000 tonnes, avec 95 % de cette production exportée. Cela génère des rentrées de devises significatives pour le pays.

Le cacao est un autre produit emblématique de Madagascar, avec environ 15 000 tonnes exportées chaque année. La qualité exceptionnelle des fèves malgaches, certifiées «Cacao fin à 100 %», leur confère une valeur ajoutée sur les marchés internationaux. Avec le changement climatique qui rend cette culture de plus en plus rare, le cacao pourrait jouer un rôle essentiel dans le maintien des exportations de la Grande Île. Enfin, la Banque centrale prévoit que les flux d'investissements directs étrangers continueront d'affluer, notamment dans les secteurs des télécommunications, de la construction et de l'exploitation minière. En résumé, les opérations d'exportation de Madagascar resteront fortement liées aux dynamiques économiques, tant internes qu'externes.