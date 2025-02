Madagascar: Aide américaine - La suspension de l'Usaid fait des victimes

Le gel de l'aide américaine menace plusieurs secteurs, notamment celui de l'environnement, de la santé et de l'éducation. Ainsi, les projets seront arrêtés en l'absence de financement.

Un responsable d'un organisme a déclaré hier que plusieurs projets seront suspendus si l'Agence Américaine pour le Développement International (Usaid) ne renouvelle pas son financement. Cette situation est liée au gel de l'aide américaine instauré par Donald Trump, président des États-Unis. Toutefois, si l'organisme soutenu par l'Usaid parvient à obtenir un autre financement, les projets pourront être réalisés. Il est à noter que plusieurs Organisations non gouvernementales (ONG) et comités, comme Catholic Relief Services, Care International, Usaid Access, Wateraid et bien d'autres, bénéficient des financements de cette organisation à Madagascar.

Le gel de l'aide américaine impacte divers secteurs, tels que l'éducation, la santé, l'environnement et l'énergie. Cependant, une source dans le domaine de l'éducation a indiqué que cela n'entraîne pas d'importantes conséquences sur le secteur éducatif du pays. En revanche, cette situation nuit à la protection et à l'amélioration de l'environnement, comme les réserves naturelles, la biodiversité, qui nécessitent des ressources financières essentielles. Un grand projet qui devait commencer cette année dans ce secteur a été suspendu à cause de ce gel.

Solutions

Quant au système de santé, qui a bénéficié pendant longtemps de nombreux programmes financés par l'Usaid, notamment le programme Usaid Access, qui s'achève cette année, a connu des améliorations significatives. Ce programme a permis de renforcer le système de santé malgache en formant des milliers d'agents de santé communautaires et en élargissant la couverture des services sanitaires dans les zones rurales. Un responsable de ce programme a expliqué que la mortalité maternelle a été réduite de moitié entre 2019 et 2024. Et le taux d'utilisation contraceptive est passé de 24 % à 53 % dans certaines régions.

Cependant, ce gel de l'aide a conduit à la suspension du projet à Madagascar. Cela a entraîné l'arrêt de plusieurs projets ainsi que des licenciements de personnels locaux. Un agent de l'USAID a insisté sur le fait que l'État en question devrait trouver des solutions à cette situation, car cela affecte des millions de Malgaches. Toutefois, selon un responsable d'un organisme, le plus important est d'être indépendant dans de nombreux secteurs pour échapper à ce genre de situation.