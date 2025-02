Madagascar: Portrait Eklyps - La voix du rap malgache au service du changement

Depuis 2014, Eklyps fait résonner sa passion pour le rap dans les rues de Madagascar. Entre textes percutants, flow technique et engagement social, ce jeune artiste se donne pour mission de transformer la société et de propulser le rap malgache sur la scène internationale.

Eklyps, un nom chargé de sens. Inspiré de l'éclipse, ce pseudonyme reflète la quête de lumière et de changement. Il incarne également un hommage à l'expression malgache «masoandro amam-bolana », où le soleil et la lune symbolisent l'harmonie parentale. Pour ce rappeur, la musique est bien plus qu'un simple divertissement : c'est un véritable engagement citoyen.

Depuis la fin de l'année 2014, Eklyps puise son inspiration dans les réalités sociales et économiques de Madagascar. Ses textes, poignants et réalistes, explorent les défis quotidiens des Malgaches, tout en véhiculant des messages d'espoir et de motivation. «Le rap n'est pas qu'un genre musical, c'est un moyen puissant de connecter les gens et de faire passer des messages forts», affirme-t-il.

Son style unique mêle les réalités de la rue à une énergie positive. Eklyps revendique une musique authentique et visuelle, où chaque élément - comme le bandana qu'il arbore - reflète sa personnalité et ses racines urbaines.

Signé par le label Kolotsaina Mainty, il a déjà marqué les esprits à travers des projets comme les Cyphaka Zaza Rap Taiza, qui réunissent les talents locaux autour de morceaux emblématiques tels que #RPBLK (2023) et Tsy Ho Bado (2024). Actuellement, il travaille sur son premier EP solo, un projet qu'il prépare avec rigueur et passion.

Malgré les défis d'un milieu musical encore en développement, Eklyps persévère. «Se faire connaître à l'échelle nationale et internationale est un vrai challenge, mais je ne lâche rien.»

Son objectif est clair : faire du rap un moteur de transformation sociale à Madagascar.

Eklyps a eu la chance de collaborer avec des artistes de renom tels que Epistolier, Yrist, Septic, Geoscar, Saboodak, et bien d'autres. «Kolotsaina Mainty, c'est plus qu'un label, c'est une famille.» Il tient également à saluer le travail de DJ HMan, Das Records et Yagamy, qui l'accompagnent dans la production de ses morceaux.

Au-delà de la musique, Eklyps reste connecté à ses fans via les réseaux sociaux, les concerts et les discussions en direct. «C'est important d'être à l'écoute de ceux qui me soutiennent. Partager mes expériences et répondre à leurs préoccupations, c'est une partie essentielle de mon parcours.»

Inspiré par le livre Caprice de la lune de Serge Henri Rodin et le film Creed de Michaël B. Jordan, Eklyps puise sa force dans la persévérance. «Je conseille aux jeunes artistes de croire en eux et de ne jamais abandonner, même lorsque les choses se compliquent. C'est le travail acharné qui fait toute la différence.»

Avec son EP solo prévu cette année et des collaborations en vue, Eklyps est déterminé à porter le rap malgache au-delà des frontières. «Ce n'est pas juste de la musique, c'est un combat pour améliorer notre société.»