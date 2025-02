Afrique: Tennis de table/Coupe d'Afrique - Setra Rakotoarisoa vise un ticket pour la Tunisie

Le triple champion national, Setra Rakotoarisoa, qui évolue en France, est de passage au pays. Il disputera le tournoi de sélection de ce week-end en vue de la Coupe d'Afrique en Tunisie.

L'expatrié de France, Mamy Setra Rakotoarisoa, est de passage au pays pour une durée de deux semaines. « Je suis ici pour participer au tournoi de présélection des pongistes qui représenteront Madagascar à la Coupe d'Afrique », explique-t-il. Le fils de l'ancien directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa, évolue depuis 2022 au club de Pays Rochois et Genevois Tennis de table 74. La Coupe d'Afrique, précédée du championnat d'Afrique des clubs, se tiendra du 22 au 27 février en Tunisie. Les matchs tests auront lieu le dimanche 9 et le lundi 10 février dans la petite salle du palais des sports Mahamasina. Madagascar alignera sept joueurs, dont quatre garçons et trois filles, à ces deux sommets continentaux.

«Nous nous sommes débrouillés nous-mêmes pour trouver les moyens financiers pour cette sortie internationale. Cela fait cinq ans que nous n'avons plus bénéficié de la subvention de l'État pour de telles participations internationales», précise le président de la Fédération malgache de tennis de table.

Statut de favori

Setra vient d'accéder en National 1 après avoir remporté le titre au tournoi de classement National 2, qui s'est tenu il y a plus d'une semaine à Istres, au Sud de la France. Il a donc intérêt à défendre son statut de favori au test de sélection. L'ancien pongiste de l'Acacia est aussi en mission lors de son passage au pays. « Je suis là aussi pour la mise en place du projet concocté avec mon partenaire, la marque Gewo, qui consiste à promouvoir ses produits dans l'océan Indien (...) Je vais faire un sondage auprès des joueurs et clubs pour savoir quels sont leurs besoins ? », souligne le triple champion de Madagascar (2018, 2019, 2021).

Setra avait signé avec cet équipementier depuis le mois d'octobre de l'an passé. « Nous proposons du matériel de qualité, dont surtout les revêtements, mais aussi des raquettes, des tables et des T-shirts si besoin », a-t-il expliqué. Dans son palmarès, Setra Rakotoarisoa a remporté deux médailles d'argent aux Jeux des Iles de l'océan Indien 2019 à Maurice, en individuel et par équipe, et il est triple médaillé d'or des Jeux de la CJSOI en 2015 à domicile, en simple, double et par équipe.