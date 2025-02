Madagascar: Ehoala Park - La première unité éolienne installée

L'installation du premier parc éolien à Madagascar est en bonne voie. Une première éolienne, installée dans le cadre du projet Ehoala Park, géré par Rio Tinto QMM, sera bientôt opérationnelle.

Wind of change. Comme chantait le groupe de rock allemand « Scorpions ». Le souffle du changement effleure l'Anôsy. Par l'installation réussie de la toute première turbine éolienne de 50 mètres de hauteur à Ehoala Park, zone industrialo-portuaire initiée et gérée par la compagnie minière Rio Tinto QMM. Ce nouvel équipement énergétique, sortant des clichés habituels, devrait être entièrement opérationnel dès ce mois de février.

« Cette première turbine fait partie intégrante d'un projet ambitieux comprenant dix-neuf unités de 850 kW chacune, cumulant ainsi une puissance totale de 16 MW. Ce parc éolien représente non seulement le premier du pays, mais aussi un symbole d'innovation et d'engagement envers les énergies renouvelables », se félicitent les promoteurs suite à l'achèvement des travaux de mise en place de cet équipement, d'une lourdeur certaine, mais qui ne sera pas un fardeau pour les solutions de la transition énergétique.

Loin s'en faut. Selon toujours les détails des explications données à cette belle construction, « la réalisation de ce projet a commencé au cours du mois d'août 2023, après de longues démarches administratives et sectorielles et des consultations approfondies avec les communautés locales, menées dès novembre 2021. Les responsables ont noté que ces préparatifs étaient nécessaires pour garantir que chaque aspect du projet soit respectueux de l'environnement et socialement responsable ».

Avancée majeure

Au passage, Rio Tinto a indiqué « que l'initiative s'inscrit dans le cadre des engagements du groupe et de sa filiale à Madagascar à réduire significativement leur empreinte carbone et représente une avancée majeure pour un avenir plus vert et durable ».

Le projet Ehoala Park est présenté par Rio Tinto QMM « comme une réponse visionnaire pour l'Anôsy, visant à transformer la région en un centre d'excellence pour une économie durable, préservant son environnement unique. Il allie développement économique et durabilité environnementale, avec pour objectif de minimiser l'empreinte carbone en accord avec la politique de décarbonation du groupe. Il vise également à promouvoir l'industrialisation verte, intégrant des technologies propres et des processus respectueux de l'environnement ».

Un atout, en quelque sorte, pour attirer des investisseurs conscients de leur rôle crucial dans la construction d'un avenir vert, Ehoala Park met à disposition « un environnement propice à l'innovation et à la croissance pour les entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables, les technologies propres, la recherche environnementale et la micro-agriculture de niche ». Ehoala Park « dit aussi mettre l'accent sur les partenariats avec des acteurs de la recherche environnementale et de la micro-agriculture de niche, ainsi que les entreprises industrielles engagées dans une transition vers une production durable ».