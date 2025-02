Madagascar: Ambohitromby - Des milliers de paysans reçoivent des certificats fonciers

Les terres au profit des Malgaches. « La réception de ce certificat foncier revêt une importance capitale pour moi, car il me permettra d'exploiter mes terres en toute tranquillité », s'exprime l'un des bénéficiaires du projet, lors de la cérémonie de distribution de vingt-cinq mille six cent soixante-huit certificats fonciers, tenue hier dans la Commune Rurale d'Ambohitromby, dans le district d'Ankazobe. Il s'agit en effet de l'une des vingt-six communes bénéficiaires du projet Tafita. Ce document officiel, remis aux paysans, va garantir la sécurité de leurs terres et facilité l'accès aux financements et aux services agricoles.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Afafi Centre, mis en oeuvre par le ministère de l'Aménagement du Territoire et du Service Foncier (MDAT), avec l'appui de l'Unité de coordination et de suivi (UCS), et financé par l'Union européenne. Elle vise à réduire la pauvreté ainsi que l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à Madagascar. Ce projet sert d'appui à l'amélioration de la sécurisation foncière et de la gouvernance locale tout en garantissant une gestion plus transparente et efficace des terres agricoles.

Ces agriculteurs pourront désormais exploiter leurs terres en toute tranquillité. Grâce à ces certificats fonciers, les paysans locaux auront accès aux crédits agricoles, pourront investir davantage dans leurs exploitations et améliorer la gestion de leurs ressources.