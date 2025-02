Afrique Centrale: Est de la RDC - Les combats dans le Sud-Kivu obligent les populations locales à partir vers Bukavu

Alors que des discussions s'ouvrent ce vendredi en Tanzanie entre la SADC et l'EAC pour discuter de la situation en RDC, sur le terrain, le groupe armé du M23 - soutenu par l'armée rwandaise - continue son offensive. Après l'occupation de Goma, les combats sont désormais dans la province voisine du Sud-Kivu. Mercredi, les autorités annonçaient que la cité de Nyabibwe était tombée. Depuis, le front se déplace petit à petit vers le sud et provoque des déplacements vers la ville de Bukavu.

Minova, Nyabibwe... L'offensive du M23, soutenue par l'armée rwandaise se poursuit dans le Sud-Kivu. La situation humanitaire dans le nord de cette province est alarmante, s'inquiète une autorité.

Au fur et à mesure que la ligne de front se déplace vers le Sud, des milliers de personnes fuient le long de la Nationale 2, allant de villages en villages, déplore l'administrateur adjoint du territoire de Kalehe, Maître Archimède Karhebwa.

« Les gens qui sont venus de Minova, Numbi, Nyamasasa et d'autres petites villes des environs se sont retrouvés à Nyabibwe. Et quand la situation s'est compliquée à Nyabibwe, les mêmes déplacés sont descendus vers le Sud. Ils se sont retrouvés soit dans des écoles, dans des églises ou dans d'autres familles d'accueil. Une famille de 5 enfants accueille une autre de 10 enfants à faible revenu », rapporte-t-il.

L'administrateur adjoint du territoire ajoute que des nombreux déplacés se sont également réfugiés sur l'île Idjwi. Jeudi soir, la société civile rapportait que la situation sécuritaire s'était à nouveau fortement dégradée autour du centre de Kalehe.

« Les gens sont en train de fuir le front »

Depuis que « Nyabibwe est tombée », selon les mots des autorités, et que le front se déplace petit à petit vers le Sud, les populations sont contraintes de partir vers la ville de Bukavu, comme en témoigne ce membre de la société civile, qui ne souhaite pas être identifié.

« De Nyabibwe, il y a eu un mouvement de la population vers Kalehe. Et maintenant, les gens quittent Kalehe vers Bukavu, donc plus le front avance, plus les gens ont tendance à quitter le village pour Bukavu. Ils partent pour sauver leurs vies sans savoir exactement où ils vont. Vous voyez que les gens sont en train de fuir le front. Ceux qui ont des moyens pour quitter ce village-là ont pris des véhicules pour venir à Bukavu, mais ceux qui sont venus à pied et qui viennent avec des objets sur la tête et des enfants, ils se dissimulent dans des villages », explique-t-il.

« Mais ce qui est plus inquiétant, c'est ce à quoi on s'attend avec l'arrivée de l'armée rwandaise, et ses supplétifs du M23. Nous les connaissons depuis 30 ans, nous savons leur mode opératoire, nous savons comment ils font, qui est-ce qu'ils visent, qui est-ce qu'ils tuent. Donc c'est ça qui est plus inquiétant. Et puis, la ville de Bukavu, la province du Sud-Kivu, c'est une province vraiment hostile au régime de Kigali, donc c'est ça qui fait peur à la population », conclut-il.