Soudan: Le ministre de la Culture et de l'Information conclut sa visite dans l'État de Khartoum

Khartoum — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khalid Ali Al-Eaysir a conclu vendredi sa visite dans l'État de Khartoum, au cours de laquelle il a félicité les forces armées à travers sa rencontre avec la direction des forces armées au siège du Commandement Général, symbole de la persévérance, et a salué l'officier, les sous-officiers et les soldats des forces armées et tous ceux qui ont porté les armes pour défendre la patrie face aux complots et ont fait des sacrifices pour consolider les piliers de l'État.

Al-Eaysir a également visité le Corps des Transmissions à Khartoum Bahri, symbole de la ténacité et pont de communication et de cohésion des forces armées. Il a salué la ténacité et la bravoure de ses héros, dirigés par le commandant héroïque, le Maj-Gen Abdel Aziz Ahmed Abkar.

Al-Eaysir a commencé sa visite dans l'État de Khartoum par d'importantes réunions, notamment une réunion avec le membre du Conseil de Souveraineté et commandant en chef adjoint des forces armées, le général Yasser Al-Atta, le gouverneur par intérim de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza et les membres de son gouvernement, et le porte-parole officiel des forces armées, le brigadier Nabil Abdallah, qui sont des symboles vivants de don et de loyauté.

Au cours de sa visite, il a également rencontré dans la ville de Bahri, au Commandement de Contrôle de la Région de Bahri, le Maj-Gen Mohammed Abdul Rahman Al-Bilawi et ses collègues officiers et soldats héroïques, qui n'épargnent aucun effort pour défendre la patrie.

Le porte-parole officiel du gouvernement a inspecté les bâtiments de l'Autorité Soudanaise de la Radio &TV (ASRT) à Omdurman, accompagné du commandant de la région militaire d'Omdurman, commandant du Corps du Génie, le Maj-Gen Al-Zafer Omar.

Il a également visité le Théâtre National, où il a rencontré un certain nombre d'icônes de l'art, du chant et du théâtre soudanais. Au cours de sa visite, le ministre a rencontré un certain nombre de professionnels des médias de l'État, ainsi que des correspondants d'agences de presse et de chaînes satellite.

Le ministre a parcouru les rues de Bahri et d'Omdurman, a rencontré des citoyens et a effectué quelques visites sociales.

En outre, la délégation du ministère de la Culture et de l'Information, dirigée par la sous-secrétaire à l'Information, Mme Sumia Al-Hadi, et le ministre de la Culture et de l'Information de l'État de Khartoum, M. Al-Tayeb Saad Eddine a complété la visite en visitant le bureau de l'Agence de Presse Soudanaise (SUNA) dans l'État de Khartoum et l'Administration Générale de l'Orientation Morale des forces armées.

La visite du ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, dans l'Etat de Khartoum, à la tête d'une importante délégation médiatique comprenant la sous-secrétaire à l'Information au ministère de la Culture et de l'Information, les directeurs de SUNA et de l'ASRT, ainsi qu'un certain nombre de correspondants d'agences de presse et de chaînes de télévision, revêt une grande importance pour refléter la réalité de ce qui se passe sur le terrain à l'opinion publique à la lumière des progrès des forces armées et des forces qui les soutiennent sur les différents fronts de bataille.

La délégation des médias a également observé la situation sur le terrain et la solidarité du peuple soudanais avec ses forces armées et ses dirigeants, qui ont fait des sacrifices et un héroïsme qui resteront immortels dans la mémoire de l'histoire. Cette visite a confirmé la confiance du peuple soudanais dans ses forces armées et sa confiance dans la victoire imminente.