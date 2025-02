Soudan: Al-Eaysir annonce son soutien à l'initiative de réhabilitation du Théâtre National

Khartoum — Le ministre de la Culture et de l'Information, M. Khalid Ali Al- Eaysir, et le gouverneur de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza, ont annoncé ce vendredi leur soutien à l'initiative de réhabilitation du Théâtre National à travers un projet intégré.

C'était lors de leur visite au Théâtre National d'Omdurman en présence d'un groupe de pionniers et d'artistes du théâtre, où ils ont fourni un soutien financier pour commencer les travaux de nettoyage et d'élimination des vestiges de guerre, en plus de leur intérêt pour les dramaturges et leur permettant de reprendre leur activité à cette étape critique et de s'attaquer aux sécrétions et problèmes sociaux qui ont surgi en raison de la guerre, considérant que le théâtre est l'antidote idéal pour trouver des solutions au discours de haine, au racisme et à la mobilisation tribale.

Le gouverneur de Khartoum a salué les artistes de tous horizons, en particulier ceux qui ont persévéré tout au long de la guerre et n'ont pas quitté leurs maisons, et qui ont joué un rôle efficace dans la guerre de la dignité.

M. Al-Eaysir a souligné l'importance du retour des institutions culturelles à jouer leur rôle dans la transmission de la créativité et l'allumage de l'esprit national, annonçant la tenue d'ateliers spécialisés avec la participation des parties prenantes pour être un programme de travail dans tous les types de créativité culturelle et artistique.

La visite du ministre de la Culture et de l'Information et du gouverneur de Khartoum a inclus les bâtiments de la Radio et de la Télévision, et ils ont été reçus par le commandant de la région militaire d'Omdurman, le Maj-Gen Zafer Omar.

Le ministre a été témoin de la destruction systématique des infrastructures, du vol d'équipements et d'appareils, et de la transformation du terrain de la Radio en lieu de stockage de biens volés et en lieu de détention.

La visite a souligné la nécessité de commencer immédiatement à éliminer les restes de la guerre, après quoi la phase de reconstruction commencera. Al-Eaysir a dévoilé un plan global de réhabilitation des médias, et le début sera à partir de la mémoire de la nation, de la Radio et de TV.