Angola: Le président de l'Assemblée prône l'éradication des mariages précoces

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a défendu, jeudi, l'éradication des mariages précoces, forcés, combinés ou arrangés, qui concernent en majorité des filles de moins de 18 ans, les privant de leur éducation, de leur santé et de leurs perspectives de vie.

« Le mariage des enfants continue d'être un problème en Afrique australe en raison de facteurs endogènes, notamment la pauvreté, le manque d'égalité des sexes, la tradition, l'insécurité, surtout en temps de conflit armé, les niveaux limités d'éducation et, en fin de compte, le manque de cadres juridiques spécialisés dans ces questions », a-t-elle souligné.

Carolina Cerqueira a fait ces déclarations lors du lancement de la campagne pour mettre fin au mariage des enfants et aux grossesses précoces - Une question de droits humains et de développement de l'enfant, une initiative qui fait partie de l'Accord de mise en oeuvre du projet sur la santé, les droits sexuels et reproductifs, le VIH/SIDA et la gouvernance du Forum parlementaire de la SADC.

Le phénomène, a poursuivi le leader parlementaire, atteint des chiffres alarmants dans au moins cinq pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), où près de 40% des femmes sont mariées avant l'âge de 18 ans.

Cependant, ce pourcentage est même dépassé par la Zambie et Madagascar, « avec une prévalence de mariages précoces supérieure à 40 % ».

Loi modèle de la SADC

Le leader parlementaire s'est dite préoccupée par les conséquences des mariages précoces, marqués par des taux élevés d'abandon scolaire chez les filles, qui deviennent souvent victimes de violences domestiques, d'abus sexuels ou se livrent à la prostitution et à d'autres pratiques préjudiciables à leur dignité et à leur intégrité morale et physique.

Carolina Cerqueira a encouragé la promotion et la mise en oeuvre de la Loi modèle sur l'éradication du mariage des enfants et la protection des enfants dans le mariage, créée par le Forum parlementaire de la SADC en vue de reformuler les politiques de rédaction ou de révision des lois de fond dans les États membres.

Elle a donc rappelé que les États membres devraient utiliser cette loi modèle lors de l'élaboration de leurs lois nationales, « car elle crée un cadre juridique solide et uniforme pour l'interdiction et la prévention du mariage des enfants et constitue la principale voie pour aborder les droits en matière de santé sexuelle et reproductive ».

Elle peut également servir de norme de référence et d'outil de plaidoyer afin que les législateurs de la région de la SADC puissent facilement les adopter ou les adapter dans leurs lois nationales respectives traitant de l'éradication du mariage des enfants, sans usurper l'autorité des parlements nationaux qui doivent déterminer la portée, la structure et le format du contenu de leurs lois nationales.

Cas de l'Angola

Concernant le cas de l'Angola, la présidente du Parlement angolais a rappelé que l'Assemblée nationale a déjà approuvé des lois ayant un impact sur la prévention et l'éradication des mariages prématurés, telles que les lois sur les lésions corporelles, les lois sur les délits sexuels, les lois contre la violence sexiste, les lois contre la traite, les lois sur la justice pour mineurs, les lois sur le mariage ; lois sur l'adoption, lois sur la citoyenneté, lois sur les réfugiés, lois sur la filiation, lois sur l'éducation, lois sur la santé, lois sur l'autonomisation et lois sur le travail.

« Toutes ces lois nationales sont incorporées dans la Constitution de la République d'Angola, le Code pénal, la loi contre la violence domestique et la loi générale du travail », a-t-elle ajouté.

Carolina Cerqueira a exhorté l'Académie Parlementaire, récemment créée dans le cadre des services d'appui aux députés angolais, à promouvoir des actions qui aident à contextualiser les problèmes et préoccupations liés aux thèmes des mariages précoces et à l'éradication des mariages précoces, sur la base de la législation nationale.

La présidente de l'Assemblée nationale a appelé à des synergies pour développer un vaste travail d'éducation et de communication, en collaboration avec les familles, les églises, les associations, les autorités traditionnelles, les écoles, les universités, les organisations socioprofessionnelles et la société civile, dans le but de combattre ce fléau social qui contribue à l'exclusion et à la subordination des femmes.

« Je crois donc que c'est la meilleure façon de réagir « énergiquement » contre toutes les formes de violence et d'éliminer les mauvais traitements au sein de la société au bénéfice de tous, hommes et femmes, sans discrimination », a-t-elle conclu.