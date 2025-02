Afrique: L'Angola plaide pour la création du Réseau parlementaire pour l'Afrique atlantique

Luanda — L'Angola a proposé mercredi, à Rabat, au Maroc, la création d'un réseau parlementaire dédié à la zone atlantique de l'Afrique, pour servir de forum d'échange d'idées, de bonnes pratiques et de politiques publiques, visant à résoudre les défis rencontrés.

Selon la députée Ruth Mendes, qui s'exprimait au nom de la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, lors de la réunion des dirigeants des parlements des pays d'Afrique atlantique, les parlementaires ont la noble fonction d'approuver les lois qui favorisent la paix, la sécurité et le développement économique dans la région.

La parlementaire a souligné que le réseau peut faciliter la création de partenariats entre les pays, promouvant l'intégration régionale et la coopération dans des domaines tels que le commerce, l'éducation, la santé et l'environnement.

La promotion d'un réseau parlementaire pour un Atlantique stable, intégré et prospère en Afrique, selon la député, est une initiative qui vise à renforcer la coopération entre les pays africains et les nations qui font partie du bassin atlantique.

Ruth Mendes a souligné que l'Atlantique, en tant qu'espace géographique et économique, est vital pour le développement de l'Afrique, car ses côtes abritent une diversité de ressources naturelles, de cultures et d'économies qui, si elles sont bien intégrées, peuvent promouvoir une croissance durable au niveau des États africains de l'Atlantique.

La parlementaire a ajouté que la région est confrontée à des défis tels que les conflits, les inégalités sociales et le changement climatique, qui nécessitent une approche pragmatique de la part des parlements.

Selon elle, le réseau parlementaire de la zone côtière du continent servira à établir un dialogue continu, à travers la création d'un espace où les parlementaires pourront discuter des questions pertinentes et trouver des solutions communes pour promouvoir l'intégration des États africains dans l'Atlantique.

De même, promouvoir la paix et la sécurité des États, à travers des mécanismes conjoints de résolution des conflits et de promotion de la stabilité politique et économique dans la région.

Les objectifs comprennent également la promotion du développement durable grâce à des incitations politiques qui respectent l'environnement et favorisent l'utilisation responsable des ressources naturelles et augmentent la coopération économique par le biais d'accords commerciaux et d'investissements qui profitent à tous les pays concernés.

Pour Ruth Mendes, promouvoir un réseau parlementaire pour un Atlantique stable, intégré et prospère en Afrique est une étape fondamentale pour relever les défis contemporains et construire un avenir meilleur pour les prochaines générations.

Elle a également déclaré que grâce au dialogue et à la coopération, les pays de la région peuvent non seulement assurer leur propre stabilité, mais également contribuer à un monde plus pacifique et plus prospère.

Selon elle, plus que de simples indications de chemins, ces pays doivent créer ensemble des synergies pour engager les institutions dans une réalité concrète de réalisations au bénéfice du bien-être des peuples.

« Nous sommes confrontés à une nouvelle occasion sublime de jeter un regard franc sur les problèmes internes de notre région », a-t-elle déclaré.

Il s'agit de la première réunion des présidents des parlements des pays d'Afrique atlantique à se tenir à Rabat, au siège de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc.

La réunion est l'occasion pour les parties de réfléchir collectivement aux moyens de soutenir "l'Initiative Royale Atlantique" et de jeter les bases d'un réseau parlementaire dédié à cet espace géopolitique africain, ainsi que de proposer des actions pour consolider et donner plus de soutien à cette initiative.

Le Processus des États de l'Afrique atlantique (PAAS), lancé en 2022, vise à créer un partenariat collectif, solidaire et progressiste entre les États de l'Afrique atlantique pour la stabilité, la pacification et la prospérité économique et à devenir un « acteur » d'influence internationale.

L'AASP vise à promouvoir la gestion durable des ressources partagées, à attirer des investissements stratégiques et à renforcer la sécurité maritime, dans ce domaine crucial pour le développement du continent.

Il vise également à renforcer les opportunités commerciales offertes par l'Afrique atlantique, avec 23 pays qui représentent près de 46 pour cent de la population du continent, génèrent 55 pour cent du PIB africain et réalisent plus de la moitié du commerce intra-africain.