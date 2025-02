Afrique: Les ressources animales continuent d'être explorées sur le continent - Josefa Sacko

Addis — Abeba - La commissaire de l'Union africaine (UA), Josefa Sacko, a réaffirmé mardi à Addis-Abeba que le continent africain continue de ne pas réussir à explorer le potentiel de ses ressources animales, en grande partie parce qu'il est confronté à des défis tels que l'alimentation et la santé animale.

La diplomate angolaise, qui intervenait lors du lancement du Programme panafricain d'éradication des ravageurs des petits ruminants en Afrique (PPR), a souligné que la plupart des pays africains continuent de faire face à des difficultés pour atteindre un niveau adéquat de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour une population en croissance constante, tout en préservant durablement les ressources naturelles.

Selon la responsable, l'une des solutions à ce défi réside dans le secteur des ressources animales, en particulier l'élevage, qui constitue un moyen de subsistance crucial pour les populations rurales en Afrique et revêt une grande importance stratégique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle du continent et pour le commerce intra-africain et international.

Josefa Sacko, qui est également agronome et économiste, a souligné qu'en l'absence d'augmentation de la production et de la productivité de l'élevage, la demande croissante d'aliments d'origine animale sera satisfaite par l'augmentation des factures d'importation de bétail pour de nombreux pays africains.

En outre, elle a assuré que l'incapacité de transformer et d'élargir le secteur de l'élevage africain aurait des effets indésirables, à savoir le ralentissement de la croissance des industries locales, le manque d'opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes et les femmes, la réduction des revenus des éleveurs africains et la perte de recettes fiscales.

« Par conséquent, en investissant dans la production animale durable, nous dynamisons non seulement les économies locales, mais nous promouvons également l'entrepreneuriat, en particulier parmi nos jeunes et nos femmes, et réduisons l'exode rural », a prévenu la commissaire de l'UA.

Selon la diplomate angolaise, le secteur de l'élevage africain contribue en moyenne à au moins plus de 40% au PIB agricole et a le potentiel de générer de la croissance, promue par le système agroalimentaire et la transformation socio-économique.

« En tant que continent, nous devons changer ce discours et catalyser les investissements, tant du secteur public que privé, conformément à la déclaration de Kampala et à la stratégie et au plan d'action du Programme détaillé de développement agricole en Afrique (PDDAA), pour réaliser les aspirations de l'Agenda 2063, " l'Afrique que nous voulons" », a-t-elle soutenu.

Selon Josefa Sacko, pour surmonter la situation actuelle, l'éradication des ravageurs des petits ruminants en Afrique contribuera de manière significative aux principaux objectifs de l'Agenda 2063, à savoir renforcer la sécurité alimentaire et la croissance économique, en promouvant l'intégration régionale à travers un commerce sûr des animaux et des produits d'origine animale.

Selon la commissaire de l'UA, pour éradiquer la peste animale, un budget estimé à 528 millions d'euros (un euro équivaut à 947,92 Kwanzas) est nécessaire pour mettre en oeuvre le programme, ce qui nécessitera le partenariat des parties intéressées dans la mobilisation des ressources.

« À ce stade, permettez-moi de reconnaître et de saluer l'engagement de la Commission de l'Union européenne, qui fournira 100 millions d'euros pour l'éradication de cette peste. J'ai le plaisir de vous informer que huit millions d'euros ont déjà été débloqués pour la phase préparatoire du programme», a-t-elle assuré.

Selon les données du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine (AU-IBAR), l'Afrique compte environ un milliard de moutons et de chèvres, qui représentent respectivement 24 % et 31 % de la population mondiale de petits ruminants.

La plupart des petits ruminants du continent africain sont élevés principalement dans des zones arides et semi-arides et constituent un atout crucial et un filet de sécurité pour les pauvres, en particulier les femmes et les groupes pastoraux, qui sont vulnérables aux chocs socio-économiques.

Cependant, sa production et sa productivité sont principalement affectées par la peste des petits ruminants (PPR), une maladie mortelle des ovins et caprins avec un fort impact socio-économique et commercial.