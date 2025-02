Angola: Mise en refief du courage des héros nationaux pour la conquête de la liberté de la région australe

Longa (Angola) — Le gouverneur de la province de Cubango, José Martins, a souligné le courage et la bravoure des héros du 4 février 1961 comme motivation des pays africains dans la lutte pour la libération de certains dans la région de l'Afrique australe.

Le gouvernant a fait cette déclaration lors de son discours mardi, dans le cadre des célébrations du 64e anniversaire du début de la lutte armée pour la libération nationale (4 février).

Selon le responsable, l'Angola, en tant qu'État démocratique et de droit, ne se dissocie pas des réalisations des héros du 4 février, femmes et hommes intrépides, nés pour servir, dont la contribution les a rendus inoubliables, "vu qu'elles ont bénéficié non seulement au pays, mais aussi à une grande partie du continent africain".

José Martins a souligné que depuis le 4 février 1961, date à laquelle a commencé le processus de la lutte armée nationale et qui a abouti à l'indépendance nationale, l'Angola vit un scénario de développement qui se vérifie dans plusieurs secteurs et dans toutes les provinces, avec la création de programmes et projets socio-économiques visant à maximiser les niveaux de croissance attendus, au moyen des objectifs préconisés dans les plans de développement.

"Cette année, nous célébrons le 4 février à un moment où le pays vit un scénario de réformes positives, en raison de la nouvelle Division politico- administrative, en vue de réduire les asymétries, permettant ainsi aux services publics d'être proches des citoyens et améliorés", a-t-il expliqué.

Le responsable a rappelé que la province de Cubango avait terminé le processus d'institutionnalisation, comptant actuellement 11 administrations municipales qui veilleront à rapprocher les services publics aux citoyens.