Angola: Foot - Sagrada avec dix renforts pour le deuxième tour de la Girabola

Dundo — La direction du club Sagrada Esperança a annoncé ce jeudi la signature de dix joueurs, dont six angolais et quatre étrangers, pour le deuxième tour du Championnat national de football "Girabola'2024/25", qui débute le 19 février.

L'annonce a été faite lors de la présentation de six sur les dix renforts par le président du conseil d'administration du club, José Muacabalo, au siège du club.

Il s'agit des arrières latéraux Diógenes Capemba (ancien joueur de Petro de Luanda), Joel Aldair (ex Luanda City) et du gardien Adolfo Manuel (ex Academia de Futebol de Angola/AFA), âgés respectivement de 28, 23 et 21 ans.

Mais on a également présenté les milieux de terrain Mário (ex São Salvador do Zaire), Gelson Kabeto (ex Luanda City) et Evanio (ex Luanda City), âgés respectivement de 24, 26 et 23 ans.

En ce qui concerne les quatre étrangers, José Muacabalo a annoncé que le club n'en a enregistré que deux, de nationalité colombienne et sénégalaise, qui devraient rejoindre l'équipe dans les prochains jours, dès que le processus de migration sera résolu.

Sans révéler les noms des étrangers, le président du club a déclaré qu'il s'agit d'un attaquant et d'un milieu offensif.

Les deux autres étrangers, a-t-il poursuivi, n'ont pas été enregistrés en raison de la réglementation de la Fédération Angolaise de Football (FAF), qui n'autorise que l'inscription de cinq joueurs.

Selon le président, le contrat pour les dix joueurs est d'une à deux saisons, avec une option d'un an.

Il a par la suite annoncé que d'un commun accord, le club a résilié le contrat de l'attaquant malien Mwila, et des latéraux Lomalissa (RDCongo) et angolais Isaac.

A propos du gardien Langanga et du milieu de terrain Victoriano, il a informé qu'ils sont en train de se remettre d'une opération au genou et ils vont retourner dans les prochains jours en Afrique du Sud pour leur dernier contrôle.

Sagrada Esperança occupe actuellement la 7ème place de la Girabola, avec 18 points, avec deux matchs en moins.

Le championnat national est mené par Petro de Luanda, avec 33 points, suivi de Wiliete de Benguela, avec 32 points.