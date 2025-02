Angola: Le projet Njila bénéficie à six nouvelles municipalités de Huambo

Huambo — La population des six nouveaux municipalités de la province de Huambo (Alto-Hama, Bimbe, Chilata, Cuima, Galanga et Sambo) bénéficiera d'actions d'amélioration de la prestation des services publics tracées dans le portefeuille du projet Njila.

Il s'agit de l'expansion des services d'enregistrement civil et de délivrance de la carte d'identité, de la réhabilitation progressive des écoles, des postes et des centres médicaux, ainsi que de la formation de techniciens des administrations municipales en matière de gestion foncière et des technologies de l'information, y compris de celle des sages-femmes traditionnelles dans les communautés.

L'information a été fournie mercredi par la coordinatrice régionale (Bié et Huambo) du projet Njila, Hilária Macedo, lors de la première réunion ordinaire du gouvernement de la province de Huambo, dirigée par le gouverneur Pereira Alfredo.

La responsable a déclaré que les municipalités de Alto Hama, Galanga, Cuima, Bimbe et Sambo vont élargir les sept territoires de la province avec des communes élues pour le projet, à savoir Bailundo, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Huambo, Londuimbali et Mungo.

La responsable a indiqué que le diagnostic des besoins locaux et la logique d'intervention du projet avaient déjà été réalisés dans toutes les municipalités, de même que celles de la nouvelle division politico-administrative, sous la direction du ministère de l'administration du territoire.

Hilária Macedo a souligné que le Njila apportera, entre autres, l'autonomie économique, la confiance dans les transferts fiscaux et renforcera la capacité de gestion financière et foncière, afin que les administrations municipales améliorent la qualité du service fourni et que les citoyens se sentent à l'aise dans le service public fourni.