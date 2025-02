Gabon: Port-Gentil - Les auxiliaires de commandement à l'école du nouveau Code électoral

Le ministère en charge de l'Intérieur et de la Sécurité a lancé une série de formation à l'endroit des auxiliaires de commandement depuis ce jeudi 6 février 2025. La formation va s'étendre sur quatre jours. Il y aura des simulations et des exercices pratiques qui permettront d'évaluer ceux qui y prennent part. Nicaise Moulombi, acteur de la Société civile et Pierre Lauretta Ngoma, magistrate de formation, experte en matière électorale ont été mandatés à Port-Gentil par le ministère, à cet effet.

La nouvelle Constitution adoptée, le nouveau code électoral rendu public, la date de l'élection présidentielle connue, il faut former les auxiliaires de commandement pour que les échéances électorales soient libres et transparentes. C'est l'objectif visé par le ministère de l'Intérieur et de le Sécurité, qui a désormais en charge, l'organisation des scrutins. "La nouvelle Constitution qui a été adoptée, donne l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Le ministère veut s'assurer que cette élection sera crédible et transparente." affirme Nicaise Moulombi.

Le ministère gabonais en charge de l'Intérieur et de la Sécurité veut des élections crédibles et transparentes et cette formation, aux dires de la magistrate, à donner des outils aux auxiliaires de commandement sur le nouveau code électoral.

"La formation mettra en exergue, les innovations du nouveau code électoral, afin que le personnel de commandement qui est censé reprendre la main, puisse savoir ce que prévoit les nouvelles dispositions électorales et comment gérer le scrutin, de la préparation, à la gestion des résultats, à la centralisation avant l'annonce finale par le ministère de l'Intérieur et la confirmation par la Cour constitutionnelle." assure Pierre Lauretta Ngoma, magistrale de formation, experte en matière électorale.

Une innovation dans ce code électoral, rappelle Nicaise Moulombi, c'est l'affichage des résultats au sortir du dépouillement. "Il faudrait bien que le personnel soit formé dans la maitrise des calculs, les pourcentages, mais aussi dans la rédaction pour éviter toute erreur, car la moindre erreur peut mettre en mal cette élection. C'est la raison pour laquelle, il faut saluer l'initiative du ministre Hermann Immaugault qui anticipe déjà dans le cadre de ces formations et des évaluations vont être portées à son intention." rassure t-il.

Le choix des auxiliaires de commandement

Le personnel de commandement prendra à proprement dit, les rênes des commissions électorales. Ils auront comme rôles d'être président de commission provinciale, commission électorale locale.

Expert chacun dans son domaine, Pierre Lauretta Ngoma et Nicaise Moulombi ont été mandatés par le ministère de l'Intérieur afin de former le personnel de commandement, en vue des prochaines échéances électorales, notamment l'élection du président de la République qui aura lieu le 12 avril 2025.