Sénégal: BRVM - Hausse de près de 74 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions le jeudi 6 février 2025

A l'issue de la séance de cotation du jeudi 6 février 2025, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 73,629 milliards FCFA.

Cette capitalisation est en effet passée de10 504,528 milliards FCFA la veille à 10 578,157 milliards FCFA le jeudi 6 février 2025. Pour ce qui est de la capitalisation du marché des obligations, elle s'est légèrement replié de 41 millions, se situant à 10 530,154 milliards FCFA contre 10 530,564 milliards FCFA le mercredi 5 février 2025.

Concernant la valeur totale des transactions, elle s'est légèrement rehaussée, en passant de 336,717 millions FCFA la veille à 471,146 millions FCFA ce 6 février 2025.

L'embellie notée au niveau des indices se poursuit. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,70% à 282,03 points contre 280,07 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 est en hausse de 0,74% à 142,14 points contre 141,09 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a progressé fortement de 1,13% à 118,52 points contre 117,19 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,28% à 810 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 590 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 6,96% à 3 995 FCFA), BOA Niger (plus 4,55% à 2 300 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (plus 4,40% à 5 220 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SMB Côte d'Ivoire (moins 6,76% à 6 900 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 6,19% à 455 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 4,05% à 710 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 3,61% à 400 FCFA).