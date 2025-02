Sénégal: Emigration plateaux médical, structures et infrastructures ne répondant pas aux normes - Pr Amadou Gallo Diop interpelle l'Etat

Le Professeur Amadou Gallo Diop, neurologue s'est désolé du fait que de jeunes médecins diplômés prennent la voie de l'immigration. Selon lui, le gouvernement doit se flancher sur ce problème qui trouve sa source dans les mauvaises conditions de rémunération des médecins au Sénégal et de leur progression dans la vie socio-économique ainsi que des structures de santé qui; dans la grande majorité, ne sont pas dans les normes internationales. L'universitaire renseigne que ce phénomène risque de s'accentuer au vu de la demande pressant à l'étranger avec la perte de près 150mille professionnels de santé pendant la Covid. Professeur Gallo s'est exprimé hier, jeudi 6 février lors de la rencontre intergénérationnelle du réseau des acteurs communautaires en matière de promotion et prévention dans le domaine sanitaire.

« Les médecins au Sénégal sont mal payés ». Ce constat est du professeur Amadou Gallo Diop neurologue. Selon lui, les conditions de rémunération ne sont pas du tout bonnes pour des médecins qui ont fait 8ans d'études et soutenus une thèse le plus souvent dans des conditions difficiles. « Quand vous vous rendez compte que quelqu'un peut faire 8 ans d'études en médecine et docteur d'université en médecine, pharmacie et autres et se retrouve avec des salaires d'environ 200 000 francs par mois, c'est un scandale. Ce qui fait que nous voyons de plus en plus de jeunes docteurs en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire formés à Dakar qui maintenant prennent la voie de l'émigration vers l'Europe, le Canada, les Etats-Unis, les pays arabes » s'est-il désolé. Et de lancer un cri de coeur pour arrêter la saignée. « C'est extrêmement grave. Il faut qu'on s'arrête là-dessus, qu'on mène une réflexion. Sinon, après avoir perdu des ingénieurs, des économistes, des différentes professions, nous sommes en train maintenant de perdre des gens des professions de la santé ».

Pour Professeur Amadou Gallo Diop, jusqu'à, il y a environ, 25 à 30 ans avant, il était exceptionnel et rarissime au Sénégal de voir un docteur en médecine qui cherche à émigrer pour exercer sa profession. « Nous étions systématiquement recrutés avec un niveau de revenu qui était en adéquation avec la cherté de la vie » a-t-il renseigné. Et d'ajouter : « il se trouve que Dakar forme des professionnels de la santé depuis 1917 et jusqu'en 1983, la capitale sénégalaise était une entité corrélée à l'Académie du Sud-Ouest de la France, collée à l'Académie de Bordeaux. La qualité de la formation en santé faisait que jusqu'au milieu des années 80, vous voyiez des jeunes Français qui venaient faire leurs études médicales à la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de Dakar. C'est dire que la formation dans notre pays a toujours été de qualité.»

Revenant dans les structures sanitaires qui doivent permettre aux médecins de bien assoir leurs connaissances acquises, Professeur Diop estime que les conditions de formation du médecin ne sont pas seulement au niveau de la faculté, mais se font beaucoup et principalement dans les cadres de stages qui étaient les premiers hôpitaux français construits en Afrique de l'Ouest. « Si vous visitez les premiers hôpitaux qui ont été construits lors de la colonisation française, ce sont les structures les plus solides par rapport à de nouvelles créations qui ont été faites ces 20 dernières années, avec des scandales incroyables de mauvaise qualité des constructions. Tout ceci avec le maintien des revenus des médecins qui est devenu extrêmement faible par rapport à la vie actuelle ». Et de renchérir : « Les structures de santé actuelle, dans la grande majorité, ne sont pas dans les normes internationales. L'émigration des médecins renseigne que ledit mouvement a été forcément accéléré à la suite de la mort de pratiquement 150 000 personnels de la santé à cause de l'épidémie du Covid qui fait que la demande est devenue extrêmement forte dans les pays développés ».

Encadrement des jeunes médecins

Professeur Gallo Diop a demandé aux médecins d'être au service de la communauté. En tant qu'universitaire, il estime que cet appel n'est pas bien perçu surtout par la jeune génération. Ainsi, dans un de ces ouvrages, il donne les clés pour être un médecin moderne, exemplaire.

« C'est parce que le diagnostic est très inquiétant que j'ai été amené, après 25 ans de réflexion, d'échange, à le résumer dans le cadre d'un nouvel ouvrage qui n'est pas long, qui fait à peine une cinquantaine de pages. Le diagnostic est très inquiétant. On sent se développer, et c'est dans tous les pays du monde, un nombrilisme, un opportunisme, la perte de plus en plus forte de la générosité, de partager sans attendre la moindre rétribution, notamment financière. Ça, c'est le diagnostic de ce que nous vivons actuellement » fait-il comprendre. Et d'ajouter : « la chance que nous avons, les générations antérieures, c'est qu'il y avait une éducation au sein de la famille et au sein de l'école. Il y avait une sorte d'éducation communautaire à travers différentes formules où on apprenait à tout le monde son rôle et sa place dans une société ou dans une communauté ».Dans le domaine de la santé, l'homme estime : « le mode de vie, la qualité de vie, l'encadrement physique, administratif que l'on voit actuellement dans le secteur de la santé, s'est beaucoup détérioré dans pratiquement tous les pays, mais particulièrement en Afrique, où on voit cette dégradation du cadre physique, administratif et humain ».

Pour les organisateurs de cette rencontre le réseau des acteurs communautaires en matière de promotion et prévention dans le domaine sanitaire, leur Président El hadji Beytir Samb a déclaré que la rencontre qui a mis l'accent sur la prise en charge communautaire montre que tant qu'il n'y a pas la prévention, on aura toujours des malades. « Si les médecins comprennent, qu'il faut discuter avec les malades, les accompagnants, connaître leurs croyances, leurs comportements, voir leurs économies, cette démarche va faciliter la prise en charge. Aujourd'hui, il y a une rupture de communication entre les chercheurs scientifiques et les communautés bénéficiaires, il faut les renforcer ».