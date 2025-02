Tunisie: Logements sociaux - Le choix d'une politique équitable

Que faut-il faire pour que les Tunisiens aux conditions financières moyennes ou modestes accèdent à la propriété d'un logement décent ?

Faut-il retourner à la politique des années soixante, soixante-dix et quatre-vingt du siècle précédent quand la Snit et la Sprols pratiquaient la politique de la location-vente à des prix à la portée des bourses moyennes ?

Qu'est-ce que les promoteurs immobiliers privés sont en mesure d'apporter comme contribution à l'effort national déployé par les autorités pour que les citoyens puissent satisfaire leur rêve d'acquérir un logement ?

Autant de questions et de problématiques qui dominent, ces dernières années, le marché immobilier et poussent le Chef de l'Eat à accorder un intérêt particulier au dossier du logement social et à manifester un suivi régulier à la concrétisation des programmes en cours dans ce domaine sous l'impulsion du ministère de l'Equipement et de l'Habitat.

Un intérêt et une attention de tous les jours qui vont de pair avec la dynamique enregistrée depuis quelques jours en matière de distribution des logements construits dans certaines régions et dont les bénéfi ciaires ont attendu des années pour en prendre possession.

Lundi dernier, le Président Kaïs Saïed a rappelé, lors de l'audience qu'il a accordée à la ministre de l'Equipement et de l'Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, certaines vérités et a insisté sur la nécessité pour la Snit et la Sprols de retrouver la mission pour laquelle elles ont été créées: celle d'offrir aux citoyens à revenus modestes l'opportunité d'acquérir un logement décent, sur la base de la formule de la location-vente.

Et le Chef de l'Etat de souligner que ce système a permis, tout au long des décennies où il fonctionnait dans les règles de l'art, à plusieurs milliers de citoyens de réaliser leurs rêves d'avoir leurs propres logements.

Il est aussi important de souligner qu'en 2012 a été mis au point un programme spécifique pour le logement social dans le but de fournir aux catégories sociales vulnérables des logements décents à même de leur assurer un cadre de vie agréable.

Ce programme comporte, comme le précise le ministère de l'Equipement et de l'Habitat, deux phases.

Au cours de la première phase, il a été décidé de construire 8.372 logements dont 4.002 ont été cédés en 2024 à leurs bénéficiaires, alors que 2.681 autres logements sont, à l'heure actuelle, en cours de construction.

Quant à la deuxième étape du programme, elle concerne la construction de 5.000 logements dont profiteront 13.500 familles.

Actuellement, on apprend que le ministère de l'Equipement est en train de lancer une plateforme électronique pour arrêter les listes définitives des bénéficiaires qui peuvent s'y enregistrer électroniquement sans avoir à se déplacer au ministère.

On apprend également que la plateforme en question sera fonctionnelle en avril ou mai prochain.

Pour ce qui est des critères sur la base desquels seront cédés les logements prévus par le programme spécifique, au sein de la commission parlementaire chargée de la planification stratégique, du développement durable, du transport, de l'infrastructure et de l'aménagement du territoire, on appelle à assouplir davantage les conditions exigées afin que l'on puisse parvenir à satisfaire les milliers de demandes, plus particulièrement ceux parmi les citoyens qui attendent une réponse positive depuis plus d'une décennie.