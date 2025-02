Tunisie: Nouveau Regard à la Galerie TGM - Exploration artistique de la jeunesse

Une exposition qui célèbre cette énergie créative sans limite, où chaque oeuvre propose une relecture originale et personnelle de notre époque.

Dans un monde en constante évolution, les jeunes artistes d'aujourd'hui apportent une vision fraîche et audacieuse des réalités qui nous entourent. TGM Gallery les a honorés au cours des deux dernières sessions du prix annuel des Jeunes Artistes pour le souffle frais qu'ils apportaient, pour la passion qui les animait, pour les promesses qu'ils offraient, et a décidé de les accompagner et de les inviter sur ses cimaises.

« Nouveau regard » est une exposition qui célèbre cette énergie créative sans limite, où chaque oeuvre propose une relecture originale et personnelle de notre époque. À travers des médiums variés et des techniques innovantes, cette exposition invite à découvrir le regard sans compromis de jeunes talents qui adoptent des codes traditionnels pour proposer des perspectives inédites. Leurs créations sont le reflet d'une quête de sens dans un monde saturé d'informations où l'introspection, l'interconnexion et plus loin se trouvent au coeur de leur démarche.

Que ce soit par le biais de la peinture, de la photographie ou de l'art digital, ces artistes questionnent les frontières, les identités et les émotions. Ils explorent des thèmes variés allant de la fragilité de l'être humain à la complexité des relations modernes, tout en utilisant des matériaux et des formes nouvelles qui brouillent les frontières entre les genres et les styles. Des visions éclatantes de jeunesse, porteuses d'une énergie nouvelle, qui nous rappellent que l'art est, avant tout une question de regard, un regard neuf, libre et sans cesse renouvelé, à découvrir.