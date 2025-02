Afrique: Souvenir CAN 2023 - Les raisons de l'ironique anniversaire du match Côte d'Ivoire-Mali

Les supporters des Eléphants de Côte d'Ivoire ont commémoré l'an 1 de la victoire renversante de leur équipe contre les Aigles du Mali, en quarts de finale de la Can 2023 organisée par la Côte d'Ivoire.

Les rues d'Abidjan étaient fièrement décorées en orange-blanc-vert le lundi 3 février 2025, pour l'anniversaire du fameux 89:17. Le complexe Jesse Jackson de Yopougon, lieu choisi par le comité d'organisation de l'événement, était noir de monde.

En effet, le 3 février 2024, il y avait exactement un an, jour pour jour, que le miracle de Bouaké se produisit sous mes yeux, au stade de la paix de Bouaké ; Nos Éléphants, réduits à dix depuis la 20e minute malmenés par les aigles du Mali tout au long du match réussissait à battre le pays voisin dans les derniers instants du match (1-2 après prolongations), pour se qualifier pour les demi-finales de "sa CAN." Compétition qu'elle remportera après avoir "fimbutiser" la Rdc en demi-finale (1-0) et plumé les Super Eagles du Nigéria (2-1).

Anorld Dakouri, journaliste de sport, justifie le temps 89:17 sur son réseau social : "Tout cela pour montrer que tout est possible dans la vie. Tant qu'on vit, il y a espoir", a déclaré Zébinho.

Les attaquants Simon Adingra (entré à la 86e minute) et l'homme du match, Oumar Diakité (entré à la 73e) furent les héros de la nation ce jour après l'égalisation de d'Adingra à la... 89è minute et 17 secondes, la madjer du "Wrouwrou" à la 122e minute.

Monsieur Jean Tanguy YAPOIDOU, promoteur du "89:17", Nous donne les raisons de la création de cet événement :

« On a pensé que c'était utile pour nous, de faire revivre aux Ivoiriens. Les moments de la CAN. Nous avons constaté depuis le début de l'année, dès que le mois de janvier a commencé, une recrudescence des souvenirs de la CAN que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les conversations et un peu partout, on a senti une nostalgie de façon générale de la CAN et pour nous, le match qui de loin a procuré le plus d'émotions aux ivoiriens était le match Côte d'Ivoire - Mali à travers le contexte, tout le scénario que nous avons vécu dans le match. Ça été un match épique et c'est ce match que nous avons choisi pour pouvoir permettre aux Ivoiriens de revivre ces instants de joie et de bonheur.

Cet évènement a lancé aussi un message de cohésion nationale, car nous avons vécus quelque chose de fort à Bouaké. »

Grand témoin de cet instant, il décrit l'atmosphère qui régnait à Bouaké « le stade de la paix de Bouaké a été pour nous le creuset qui a forgé et renforcé l'unité nationale par la mobilisation des supporters, le chant de l'hymne national et tout l'engagement du pays derrière les Éléphants qui fait référence à notre slogan qui est la force de l'union pour dire que quand on est uni on peut faire de grandes choses ensemble.» Avant de faire une précision de taille A déclaré M. Jean-Tanguy YAPOIDOU, pdg de COMEN, fondateur du Salon Africain de Football, membre de la commission communication du COCAN2023.

M. Tany GOBOU président de l'Amicale des supporters de Côte d'Ivoire, membre de la commission de mobilisation des supporters des 24 pays du COCAN2023 ; quant à lui, nous donne son témoignage de l'événement, mais aussi son pari qu'il a gagné face à son homologue malien :

« En tant qu'acteur du succès de cette CAN, j'étais au coeur du stade. Je m'étais chargé de la mobilisation des supporters maliens depuis leur départ de Korhogo. Je m'étais occupé d'eux et tout s'est bien déroulé. Je vais vous raconter une anecdote... Le président des supporters maliens, M. Diabaté avait fait un challenge avec moi en me promettant qu'il me donnerait cent mille francs cfa si le Mali battait la Côte d'Ivoire, je lui ai dit avec foi, non président, au contraire, c'est moi qui vais te donner les cents mille francs cfa plus cent mille francs cfa en bonus [rire] Dieu merci on a finalement gagné ce match. Je vous dis que le match s'est très bien déroulé. Je vais beaucoup remercier au passage les volontaires, les médecins puis les sapeurs-pompiers, qui ont fait un travail énorme, je dis bien énorme. Parce que j'ai vu des gens qui tombaient, qui piquaient des crises de part et d'autre. »

Il évoque son ressenti et celui des supporters avant et après la fameuse 89:17

« À la 86è minute, des supporters ivoiriens très découragés ont commencé à sortir du stade. Je leur ai dit de rester, chose qu'ils ont refusée. Une des choses qui m'a marquée, c'est la cohésion entre les musulmans et les chrétiens, qui, main dans la main, ont prié pour la victoire des Éléphants. Lorsque l'arbitre égyptien a sifflé la fin du match, c'était un ouf de soulagement. On s'est arrangé pour qu'aucun supporter malien ne soit touché et ce fut un pari réussi.

L'amical des supporters des clubs de Côte d'Ivoire ne supporte pas que les Éléphants. Elle apporte son soutien à toutes les équipes nationales et clubs ivoiriens, que ce soit dans les championnats locaux ou les compétitions CAF. L'amical apporte son soutien aussi dans toutes les disciplines sportives de Côte d'Ivoire.» a témoigné le responsable des supporters des clubs de Côte d'Ivoire.

Rencontré tôt ce matin brumeux dans les rues d'Adjamé, ce lundi 3 février 2025,

Les supporters maliens se souviennent aussi de ce jour de défaite, Sinayoko Israël et Dembélé Moussa nous racontent :

Ce jour-là, j'étais aussi au stade, j'avais tout préparé pour ma victoire de mon pays, le Mali, mais je suis rentré en larmes à Abidjan.

C'est l'unité qui a sauvé les ivoiriens. Mon frère et moi ne croyons toujours pas à cette victoire de la Côte d'Ivoire. On avait vraiment très mal, mais c'est la vie. En 2025, on aura notre étoile au Maroc, Inch Allah.» ont témoigné les deux commerçants et frères maliens.

Un événement dont la célébration à longtemps été nourrie jusqu'à fait exploser la toile avec des millions de messages sur le hashtag #MALCIV ou #8917 .

Des personnalités du gouvernement ivoirien, des personnalités publiques en passant par les grandes entreprises et institutions de la république, tous, sur un ton amusant, célébraient ce miracle de Bouaké.

On croise encore les doigts en "réactivant l'humilité" avant d'entamer la CAN 2025 dont le coup d'envoi sera donné dans exactement 311 jours. Le Maroc accueillera cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 et la Côte d'Ivoire et le Mali, logés respectivement dans les groupes A et F, tenteront de faire bonne figure en se retrouvant en finale, pourquoi pas ?